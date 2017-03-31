Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
12:06, 31 Mart 2017 Cuma
Filistin
11:42, 31 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
İsrail'den Batı Şeria'da yeni yerleşim işgaline onay
İsrail'den Batı Şeria'da yeni yerleşim işgaline onay

İşgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yerleşim birimlerini sürekli genişleten İsrail, yaklaşık 25 yıldır ilk kez yeni bir Yahudi yerleşim birimi kuracak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşim birimi kurma kararı aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni yerleşim yerinin Güvenlik Kabinesi tarafından onaylandığı bildirildi. Batı Şeria'nın kuzeyinde inşa edileceği belirtilen yerleşimde, şubat ayının başında kapatılan Amona Yahudi yerleşim birimi sakinlerinin iskan edileceği kaydedildi. Filistinlilere ait özel mülk üzerine kurulduğu için mahkeme kararıyla kapatılan Amona'da yaklaşık 50 Yahudi aile yaşıyordu.

"OSLO ANLAŞMASI'NDAN BU YANA İLK YERLEŞİM BİRİMİ"

İlan edilen yeni yerleşim, 1993'teki Oslo Anlaşması'ndan beri kurulacak ilk Yahudi yerleşim birimi olacak. İsrail yönetimi, Oslo'dan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te mevcut Yahudi yerleşim birimlerini sürekli genişletiyor ancak yenisini kurmuyordu.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca, var olan Yahudi yerleşim yerlerinde iki ay önce yapılacağı ilan edilen 5 bin 700 yeni konuttan 2 bini için ihaleye çıkıldığı duyuruldu. Bunun yanı sıra Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Eli Yahudi yerleşim biriminin çevresindeki 900 dönümlük arazinin de "kamu malı" ilan edildiği aktarıldı.

YERLEŞİM BİRİMİ KARARI ABD İLE GÖRÜŞMELERDEN SONRA ALINDI

Öte yandan yerel basında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinin artık genişletilmeyeceğini açıkladı. Buna göre bundan sonra ilan edilecek inşaatların mevcut Yahudi yerleşim sınırları içerisinde olacağı, ancak "güvenlik ve topoğrafik şartların elvermemesi durumunda bu evlerin Yahudi yerleşim yerlerinin dışında ancak buralara mümkün olduğunca yakın inşa edilebileceği" belirtildi.

Netanyahu'nun bu kararı, ABD yönetimi ile devam eden müzakereler çerçevesinde aldığı ifade edildi.

ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE YAHUDİ YERLEŞİMLERİM TÜMÜ İLLEGAL

İsrail'in fiili işgali altında olan Batı Şeria'da yaklaşık 400 bin, Doğu Kudüs'te ise 200 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buradaki Yahudi yerleşimlerin tümü illegal kabul ediliyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. 



İlgili Konular İsrail filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
İsrail'den Batı Şeria'da yeni yerleşim işgaline onay
İsrail'den Batı Şeria'da yeni yerleşim işgaline onay

İşgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yerleşim birimlerini sürekli genişleten İsrail, yaklaşık 25 yıldır ilk kez yeni bir Yahudi yerleşim birimi kuracak
Ukrayna nın doğusunda patlama
Ukrayna’nın doğusunda patlama

Ukrayna’nın doğusunda bir otomobilde meydana gelen patlamada Ukrayna Güvenlik Servisinden bir kişi öldü
quot ABD Kuzey Kore'nin nükleer programını bahane ediyor quot
"ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programını bahane ediyor"

Kuzey Kore'nin BM Misyonu Müşaviri, "ABD aslında nükleer silahların yasaklanmasına karşı olduğu için Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini bahane ediyor. ABD, diğer ülkeleri tehdit etmek ve şantaj yapmak için nükleer silahları kullanmaya devam ediyor" dedi
İsrail Akdeniz'de Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor
İsrail, Akdeniz'de Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor

İsrail'in Akdeniz'de Lübnan ile tartışmalı olduğu bölgede egemenlik kurma girişimi iki ülke arasında yeni bir gerginlik ortamı oluşturdu
Çörek otunun deva gücüne bilimsel onay
Çörek otunun deva gücüne bilimsel onay

Her derde deva olan çörek otunu bu kez bilim dünyası da onayladı
Katar'dan ABD'ye gidecek uçak yolcularına 'ödünç laptop'
Katar'dan ABD'ye gidecek uçak yolcularına 'ödünç laptop'

Katar Hava Yolları, uçuş kabinlerinde elektronik cihaz kısıtlaması başlatan ABD'ye seyahat edecek yolcuları için gelecek haftadan itibaren ödünç dizüstü bilgisayar hizmeti verecek
Kore'den üretimde zararlı quot ftalik anhidrit quot ithalatına önlem
Kore'den üretimde zararlı "ftalik anhidrit" ithalatına önlem

Kore'den ftalik anhidrit ithalatında yüzde 8,44 oranında dampinge karşı önlem uygulanacak
Avustralyalı Türkler sandık başında
Avustralyalı Türkler sandık başında

Avustralya’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanmaya başladı
Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı
Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı görevinden ayrıldı

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Katie Walsh, sağlık sigortası yasa tasarısının geri çekilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'a bu konuda dışarıdan destek veren bir organizasyona katılmak üzere görevinden ayrıldı
FARC BM'ye 400 silah daha teslim edecek
FARC, BM'ye 400 silah daha teslim edecek

BM Kolombiya Misyon Şefi Arnault, hafta sonu itibariyle FARC'tan 400 silah daha teslim alacaklarını bildirdi
Barzani'den 'bağımsızlık referandumu' açıklaması
Barzani'den 'bağımsızlık referandumu' açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani, yakın bir zamanda bağımsızlık referandumu düzenleyeceklerini söyledi
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park tutuklandı
Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park tutuklandı

Güney Kore'de eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, görevinden azledilmesine neden olan yolsuzluk skandalıyla ilgili olarak tutuklandı
NATO'dan Türkiye-ABD görüşmesi ile ilgili açıklama
NATO'dan Türkiye-ABD görüşmesi ile ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenber, ABD Dışişleri Bakanının Ankara ziyaretine ilişkin "İki müttefikimizin bir araya gelip DEAŞ'la mücadele ve Suriye'ye ilişkin beraber çalışmalarını temin etmek için görüşmelerini memnuniyetle karşılıyorum" dedi
Volkswagen emisyon davasında 10 ABD eyaletiyle anlaştı
Volkswagen emisyon davasında 10 ABD eyaletiyle anlaştı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, ABD'deki emisyon davasında toplam 10 Amerikalı eyaletle anlaştığı duyuruldu
IKBY'de PKK'nın 8 tüneli ortaya çıkarıldı
IKBY'de PKK'nın 8 tüneli ortaya çıkarıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Duhok kentinde PKK'ya ait olduğu tahmin edilen 8 tünel bulundu
18 sığınmacı Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildi
18 sığınmacı Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildi

Türkiye ve AB arasındaki göçmen mutabakatı kapsamında çeşitli uyruklara sahip 18 sığınmacının Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildiği bildirildi

Haberler

İşgal güçlerinden Filistin Toprak Günü'nde müdahale | FOTO
İşgal güçlerinden Filistin Toprak Günü'nde müdahale FOTO

İşgal güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi Filistinli kadını öldürdü
İsrail polisi Filistinli kadını öldürdü

İşgal güçleri Filistinlilere ait 2 evi yıktı
İşgal güçleri Filistinlilere ait 2 evi yıktı

Netanyahu'dan Trump yönetimine övgü
Netanyahu'dan Trump yönetimine övgü

Hamas'tan BM İnsan Hakları Konseyine övgü
Hamas'tan BM İnsan Hakları Konseyine övgü

"İsrail'in kararı Lübnan'a savaş ilanıyla aynı anlamda"
quot İsrail'in kararı Lübnan'a savaş ilanıyla aynı anlamda quot

İsrail'in yardım kuruluşlarına baskısı artıyor
İsrail'in yardım kuruluşlarına baskısı artıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 