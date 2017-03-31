11:54, 31 Mart 2017 Cuma

Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı





Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç, Konur, Armağan ve Yevri mahalleleri ile Meşeli mezrasında, PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerin kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan kişilerin yakalanması amacıyla 27 Mart saat 22.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatıldı. Bu mahallelerde yürütülen operasyonların tamamlanması nedeniyle uygulamanın sona erdiği belirtilen açıklamada, vatandaşlara, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağına gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür edildi.

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