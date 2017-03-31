Pakistan'da ibadet yerine saldırı: 13 ölü

"ABD, Kuzey Kore'nin nükleer programını bahane ediyor"

Kuzey Kore'nin BM Misyonu Müşaviri, "ABD aslında nükleer silahların yasaklanmasına karşı olduğu için Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini bahane ediyor. ABD, diğer ülkeleri tehdit etmek ve şantaj yapmak için nükleer silahları kullanmaya devam ediyor" dedi