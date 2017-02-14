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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, Temsilciler Meclisi ve Senato'nun istihbarat komitelerinin kendisini "haksız soruşturmadan" muaf tutması karşılığında Trump'ın seçim kampanyası ve Rusya arasındaki ilişkiye dair yürütülen soruşturmada ifade vereceği bildirildi.
Flynn'in avukatı Robert Kelner, "Wall Street Journal" gazetesinde Flynn'in istihbarat komitesi ile "haksız soruşturmadan" muaf tutulmak için görüştüğüne dair çıkan haberlerin ardından yaptığı yazılı açıklamada "Şartlar sağlanırsa, General Flynn'in anlatacak bir hikayesi var ve bunu anlatmayı çok istiyor." ifadelerini kullandı.
Bazı Kongre üyelerinin, emekli Korgeneral Flynn hakkında iddianame hazırlanması çağrısı yaptıklarına değinen Kelner, hukuk danışmanlığı almış aklı başında hiç kimsenin dokunulmazlık güvencesi almadan konuşmayacağını belirtti.
Kelner, görüşmelerin sürdüğünü ve detaylar hakkında yorum yapmak istemediğini ifade etti.
Adının açıklamasını istemeyen Kongre'den bir yetkili, Senato'nun istihbarat komitesiyle yapılan görüşmelerde dokunulmazlık konusunun gündeme geldiğini açıkladı.
Öte yandan Temsilciler Meclisi istihbarat komitesi Sözcüsü Jack Langer, Flynn'in dokunulmazlık karşılığında ifade vermeyi teklif etmediğini söyledi.
Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinin ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn'in, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşme gündeme gelmiş, Flynn bu görüşmeyi saklamaya çalışmasının ardından koltuğunu bırakmak zorunda kalmıştı.
Flynn'in istifasından kısa bir süre sonra da Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın geçen yıl Kislyak ile iki kez görüştüğü ortaya çıkmıştı. Sessions'ın Senato'daki oturumlarda konuyla ilgili sorulara "Ruslarla irtibatının olmadığı" şeklinde cevap vermesi, ardından bu görüşmelerin ortaya çıkması, Adalet Bakanı'nı zor durumda bırakmıştı.
Trump'ın damadı Jared Kushner'in de Rus Büyükelçi ile New York'ta görüştüğü iddiaları kamuoyunda geniş yankı bulmuş, aynı gün Trump'ın ekibinden en az iki ismin daha Kislyak ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
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