Japonya'da yabancıların üçte biri ırkçılıktan muzdarip

Japonya Adalet Bakanlığının, yabancıların ülkedeki deneyimleri hakkında bilgi edinmek üzere yaptığı anket, ülkede yaşayan yabancıların yüzde 30'unun ırkçılığa ya da ırkçı söyleme maruz kaldığını ortaya çıkardı.
Japonya'nın Jiji haber ajansına göre, Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı 2016 sonunda yüzde 7 artış kaydederek 2,4 milyona ulaştı. Bunun rekor bir düzey olduğu ifade edildi.
Bu artış nedeniyle Adalet Bakanlığı, 18 bin 500 yabancıya Japonya'da ırkçı muameleye maruz kalıp kalmadığını soran bir anket yolladı. Ankete 4 bin 252 kişi cevap verdi.
Ankete katılanların yüzde 30'u "yabancı kökenleri" nedeniyle "aşağılayıcı sözlere" maruz kaldığını belirtti. Genellikle tanımadıkları kişiler tarafından ırkçı sözler duyduklarını belirten yabancılar, iş yerlerinde patronları ve iş arkadaşlarından da ırkçı yaklaşımlar gördüklerini kaydetti.
Yabancıların dörtte biri iş bulurken sıkıntı çektiğini, yabancı oldukları için işe alınmadıklarını bildirdi. Yabancıların beşte biri de Japon mevkidaşlarından daha az maaş aldığını düşündüğünü ifade etti.
Ülkedeki yabancıların yüzde 40'ı da konut edinirken ayrımcılık ile karşılaştıklarını belirtti. Son 5 yılda ev arayan 2 bin 44 yabancı uyruklu, ayrımcılıkla karşılaştığına, bazı ev ilanlarında ise açıkça "yabancıların kabul edilmeyeceğinin" yazıldığına dikkati çekti.
Anket aynı zamanda yabancıların Japonya sokaklarında aşırı milliyetçi kampanya yürüten kişilerden de rahatsızlık duyduğunu ortaya çıkardı. Adalet Bakanlığının daha önce yaptığı bir araştırmada 2012-2015 yılları arasında "nefret söylemi" içeren bin 150 toplantı düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Haziran ayında hükümet nefret söylemininin önüne geçmek için bir yasa çıkarmıştı ancak yasa cezai yaptırımı olmadığı için eleştirilmişti.
Japonya Adalet Bakanı Katsutoshi Kaneda, anket sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Yabancılara karşı ırkçı söylem ve davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilemez." ifadesini kullandı.
Japon yetkililer, ülkede insan hakları konusunda eğitimin artırılması çağrısında bulunarak, yabancıları, ırkçılıkla karşılaşmaları durumunda başvurabilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirme kararı aldı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe de nefret söylemine karşı bir duruş sergiliyor. Ancak Abe'nin milliyetçi "Moritomo Gakue" adlı grupla bağlantısı olduğuna yönelik iddialar siyasi gündemi meşgul ediyor.
Osaka'da bir anaokulu yöneten "Moritomo Gakue" grubunun Çin ve Korelilere yönelik "karalama politikası" yürüttüğü belirtiliyor. İddialar ise Abe'nin bu okula gizli bağış yaptığı ve arsa alımında ücret indirimi sağladığı yönünde yoğunlaşıyor.
İddiaları reddeden Abe, kanıtlanması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.
Bosna Hersek Mahkemesi, 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımında işlediği suçlardan yargılanan eski Sırp komutan Stanisic hakkında 11 yıl hapis cezası verdi
Gubalıbaloğlan köyündeki Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğince yaptırılan şehitlikte, kabirlerini yıllardır bir ailenin koruduğu 12 isimsiz şehit yatıyor
Rusya’nın, meclisi aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyetlerini yasaklaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşındı
Japonya'da yapılan anket, ülkede yaşayan yabancıların üçte birinin ırkçı söyleme maruz kaldığını gösterdi
Flynn'in avukatı Kelner, "Şartlar sağlanırsa, General Flynn'in anlatacak bir hikayesi var ve bunu anlatmayı çok istiyor" dedi
Pakistan'da Şii ibadet yerini hedef alan intihar saldırısında 13 kişi hayatını kaybetti
İşgal altındaki Filistin topraklarında yer alan yerleşim birimlerini sürekli genişleten İsrail, yaklaşık 25 yıldır ilk kez yeni bir Yahudi yerleşim birimi kuracak
Ukrayna’nın doğusunda bir otomobilde meydana gelen patlamada Ukrayna Güvenlik Servisinden bir kişi öldü
Kuzey Kore'nin BM Misyonu Müşaviri, "ABD aslında nükleer silahların yasaklanmasına karşı olduğu için Kuzey Kore'nin nükleer faaliyetlerini bahane ediyor. ABD, diğer ülkeleri tehdit etmek ve şantaj yapmak için nükleer silahları kullanmaya devam ediyor" dedi
İsrail'in Akdeniz'de Lübnan ile tartışmalı olduğu bölgede egemenlik kurma girişimi iki ülke arasında yeni bir gerginlik ortamı oluşturdu
Her derde deva olan çörek otunu bu kez bilim dünyası da onayladı
Katar Hava Yolları, uçuş kabinlerinde elektronik cihaz kısıtlaması başlatan ABD'ye seyahat edecek yolcuları için gelecek haftadan itibaren ödünç dizüstü bilgisayar hizmeti verecek
Kore'den ftalik anhidrit ithalatında yüzde 8,44 oranında dampinge karşı önlem uygulanacak
Avustralya’da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için oy kullanmaya başladı
Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olan Katie Walsh, sağlık sigortası yasa tasarısının geri çekilmesinin ardından ABD Başkanı Trump'a bu konuda dışarıdan destek veren bir organizasyona katılmak üzere görevinden ayrıldı
BM Kolombiya Misyon Şefi Arnault, hafta sonu itibariyle FARC'tan 400 silah daha teslim alacaklarını bildirdi