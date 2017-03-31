12:31, 31 Mart 2017 Cuma

Japonya'da yabancıların üçte biri ırkçılıktan muzdarip

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Japonya Adalet Bakanlığının, yabancıların ülkedeki deneyimleri hakkında bilgi edinmek üzere yaptığı anket, ülkede yaşayan yabancıların yüzde 30'unun ırkçılığa ya da ırkçı söyleme maruz kaldığını ortaya çıkardı.

Japonya'nın Jiji haber ajansına göre, Japonya'da yaşayan yabancıların sayısı 2016 sonunda yüzde 7 artış kaydederek 2,4 milyona ulaştı. Bunun rekor bir düzey olduğu ifade edildi.

Bu artış nedeniyle Adalet Bakanlığı, 18 bin 500 yabancıya Japonya'da ırkçı muameleye maruz kalıp kalmadığını soran bir anket yolladı. Ankete 4 bin 252 kişi cevap verdi.

Ankete katılanların yüzde 30'u "yabancı kökenleri" nedeniyle "aşağılayıcı sözlere" maruz kaldığını belirtti. Genellikle tanımadıkları kişiler tarafından ırkçı sözler duyduklarını belirten yabancılar, iş yerlerinde patronları ve iş arkadaşlarından da ırkçı yaklaşımlar gördüklerini kaydetti.

Yabancıların dörtte biri iş bulurken sıkıntı çektiğini, yabancı oldukları için işe alınmadıklarını bildirdi. Yabancıların beşte biri de Japon mevkidaşlarından daha az maaş aldığını düşündüğünü ifade etti.

Ülkedeki yabancıların yüzde 40'ı da konut edinirken ayrımcılık ile karşılaştıklarını belirtti. Son 5 yılda ev arayan 2 bin 44 yabancı uyruklu, ayrımcılıkla karşılaştığına, bazı ev ilanlarında ise açıkça "yabancıların kabul edilmeyeceğinin" yazıldığına dikkati çekti.

Anket aynı zamanda yabancıların Japonya sokaklarında aşırı milliyetçi kampanya yürüten kişilerden de rahatsızlık duyduğunu ortaya çıkardı. Adalet Bakanlığının daha önce yaptığı bir araştırmada 2012-2015 yılları arasında "nefret söylemi" içeren bin 150 toplantı düzenlendiği ortaya çıkmıştı. Haziran ayında hükümet nefret söylemininin önüne geçmek için bir yasa çıkarmıştı ancak yasa cezai yaptırımı olmadığı için eleştirilmişti.

"IRKÇILIĞA MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

Japonya Adalet Bakanı Katsutoshi Kaneda, anket sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada, "Yabancılara karşı ırkçı söylem ve davranışlara kesinlikle müsamaha gösterilemez." ifadesini kullandı.

Japon yetkililer, ülkede insan hakları konusunda eğitimin artırılması çağrısında bulunarak, yabancıları, ırkçılıkla karşılaşmaları durumunda başvurabilecekleri hizmetler konusunda bilgilendirme kararı aldı.

ABE'NİN MİLLİYETÇİ GRUPLA BAĞLANTILARI

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de nefret söylemine karşı bir duruş sergiliyor. Ancak Abe'nin milliyetçi "Moritomo Gakue" adlı grupla bağlantısı olduğuna yönelik iddialar siyasi gündemi meşgul ediyor.

Osaka'da bir anaokulu yöneten "Moritomo Gakue" grubunun Çin ve Korelilere yönelik "karalama politikası" yürüttüğü belirtiliyor. İddialar ise Abe'nin bu okula gizli bağış yaptığı ve arsa alımında ücret indirimi sağladığı yönünde yoğunlaşıyor.

İddiaları reddeden Abe, kanıtlanması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.