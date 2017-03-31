Kırım Tatar Milli Meclisi Rusya’yı AİHM’e şikayet etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM), faaliyetlerini yasaklayan Rusya aleyhinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru yaptı.
Memorial İnsan Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, KTMM’nin şikayet başvurusunda Rusya’nın meclisi aşırıcı örgüt ilan ederek Kırım’da faaliyetlerini yasaklamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine (AİHS) aykırı olduğuna yer verildiği vurgulandı.
Açıklamada, “Meclis’in aşırıcı örgütler listesine alınması, faaliyetlerinin durdurulması toplantı ve dernek kurma özgürlüğü ile ilgili AİHS’in 11. maddesini ihlal etmektedir. Bunun dışında Meclis’i yasakladılar ve üyelerini siyasi nedenden dolayı takibata aldılar. Bu da haklara getirilecek kısıtlanmaların sınırlanması ile ilgili AİHS’in 18. maddesinin ihlalidir.” ifadesi yer aldı.
Ayrıca açıklamada, başvuru ile Rus mahkemelerinin Kırım halkının temsilcisi olarak meclisi tanımamasının şikayet edildiği belirtilirken, meclis üyelerinin de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği vurgulandı.
Kırım’ın ilhakının ardından Rusya’nın yarımadaya atadığı savcı Natalya Poklonskaya, geçen yıl 15 Şubat'ta Kırım Tatar Milli Meclisinin kapatılması için Kırım Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. İlk duruşma 3 Mart’ta yapılmış, davanın görülmesi değişik gerekçelerle 6 kez ertelenmişti. 27 Nisan’da mahkeme Kırım Tatar Milli Meclisini aşırıcı örgüt kapsamına alarak faaliyetlerini yasaklama kararı almıştı. 29 Eylül’de Moskova'daki Rusya Yüksek Mahkemesi KTMM'nin faaliyetlerinin durdurulması kararını onaylamıştı.
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