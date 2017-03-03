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Bakan Işık'ın konvoyunda kaza: 5 yaralı
Bakan Işık'ın konvoyunda kaza: 5 yaralı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık' ın konvoyunda kaza meydana geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık' ın Gümüşhane programı sırasında konvoyunda kaza meydana geldi. Bakan Işık' ın basın aracının karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.



İlgili Konular savunma bakanı fikri ışık
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