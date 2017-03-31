13:09, 31 Mart 2017 Cuma

Azerbaycan'ın Hacıkabul kentinde Türk Şehitliği açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan'ın Hacıkabul kentinin Gubalıbaloğlan köyünde, Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin mezarlarının bulunduğu şehitlik, düzenlenen törenle açıldı.

Başkent Bakü'den yaklaşık 110 kilometre mesafedeki Gubalıbaloğlan köyünde bir ailenin yıllardır koruduğu şehit kabirlerinin bulunduğu ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğince yaptırılan şehitliğin açılışına, Büyükelçi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zafer Ocak, Hacıkabul Valisi Ahmet Muhtarov, büyükelçilik çalışanları ve köy halkı katıldı.

"TÜRKLER KENDİLERİNE YAPILAN ZULME İZİN VERMEZ"

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesi ile başlayan törende konuşan Büyükelçi Özoral, 80 milyon Türk insanının, 99 yıl önce olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Özoral, tarihin her döneminde Türk milletinin düşmanlarının bulunduğunu, bundan sonra da olacağını belirterek, "Bizi ne zaman zayıf görürlerse, ne zaman bizi yenebileceklerini düşünürlerse üstümüze gelecekler. Bunu binbir hile ile yapmaya çalışacaklar fakat her zaman unuttukları bir şey var, Türkler öldürülebilir ama asla esir edilemezler. Türkler hiçbir zaman kendilerine yapılan zulme izin vermez." dedi.

Ermeni çetelerinin, 99 yıl önce Azerbaycan'ın çeşitli yörelerinde katliam yaptığını hatırlatan Özoral, bu cinayetlerim Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtarana kadar devam ettiğini anlattı.

Özoral, ecdat ve şehitlerin hatırasına her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurgulayarak, şehit mezarlarını koruyan aileye teşekkür etti.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BİR OLMALI"

Büyükelçi Özoral, geçmişte yaşanan felaketleri sonrakilere anlatma görevinin bugünkü nesillere düştüğünü dile getirerek, "Bundan sonra yapılması gerekenlerin başında bir olmak geliyor. Biz ne kadar bir olursak o kadar güçlü oluruz, düşmanlarımız da o kadar bizden korkar. Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür." diye konuştu.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen Özoral, "Türkiye'yi başka bir oyunla yıkmaya çalıştılar. O günlerde en büyük desteği kardeş Azerbaycan'dan gördük. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu desteği asla unutmayacağız." dedi.

Hacıkabul Valisi Muhtarov da şehitliği anıt haline getiren Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından, Büyükeçi Özoral ve Vali Muhtarov, şehitlik anıtını açtı. Köy halkı ve misafirler, şehit mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı ve dua etti.

KAFKAS İSLAM ORDUSU VE NURİ PAŞA

Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı.

Azerbaycan Cumhuriyeti ve Dağıstan'ın Osmanlıdan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a seferine çıktı.

Gence'ye 25 Mayıs 1918'de ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviye ile 12 bine ulaştı. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de Bakü'yü kurtardı.

6 TÜRK, 6 AZERBAYCANLI ŞEHİT YATIYOR

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı savaşta bin 130 şehit verdi.

Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba gibi birçok bölgesinde Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.

Gubalıbaloğlan köyünde açılışı yapılan şehitlikte isimleri belli olmayan altısı Türk, altısı Azerbaycanlı 12 şehit yatıyor.