Sırp komutana soykırım suçundan 11 yıl hapis

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Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılında yaşanan soykırımda işlediği suçlardan yargılanan eski Sırp komutan Ostoja Stanisic, 11 yıl hapse mahkum edildi.
Bosna Hersek Mahkemesinde görülen davada, eski Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) bünyesindeki Zvornik Tugayı komutanlarından Stanisic ile o dönemde Stanisic'in yardımcılığını yapan Marko Milosevic hakkında karar verildi.
Stanisic, 1995 yılında yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak erkeğin katledildiği soykırımda işlediği suçlar nedeniyle 11 yıl hapse mahkum edilirken, yardımcısı Milosevic delil yetersizliğinden beraat etti.
Bosna Hersek Savcılığı, mahkemenin Milosevic hakkında verdiği beraat kararına itiraz edeceğini açıkladı.
Stanisic ile Milosevic'in, Srebrenitsa'daki soykırımda işlenen suçlara iştirak ettikleri gerekçesiyle açılan dava, dört yıldan uzun sürdü.
Ülkenin doğusundaki Zvornik'e bağlı Petkovci köyünde 800 civarında Srebrenitsalıyı öldürmekle suçlanan Sırp komutanların davasında, 39 tanık ve 2 bilirkişinin ifadesine başvuruldu.
İlk kez 5 Eylül 2012'de hakim karşısına çıkan Sırp komutanlar, suçsuz olduklarını savunmuştu.
Bosna Hersek Mahkemesi, 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımında işlediği suçlardan yargılanan eski Sırp komutan Stanisic hakkında 11 yıl hapis cezası verdi
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