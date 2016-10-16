Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
16:29, 31 Mart 2017 Cuma
Güncel
14:30, 31 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
Adil Öksüz ve akrabalarının ByLock kullandığı belirlendi
Adil Öksüz ve akrabalarının ByLock kullandığı belirlendi

Darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullandığı tespiti yer aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen ve darbe girişiminde Akıncı Üssü'nde gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan firari Adil Öksüz ile ilgili ayrıntılara yer verildi. 

İddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün FETÖ/PDY mensuplarınca örgüt iletişimi amacıyla oluşturulan ByLock yazılımını kullandığı, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullanıcısı olduklarının anlaşıldığı tespiti yer aldı.

19 Temmuz'da Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandı

Kendisi hakkında düzenlenen HTS analiz raporu kayıtlarına göre Öksüz, 17 Temmuz günü 15.15-15.16-15.20-15.23-15.25 saatlerinde yaptığı telefon görüşmelerinde Etimesgut baz istasyonundan hizmet aldı. 

Firari Öksüz'ün, 18 Temmuz günü saat 08.01'de, Zeki Çınkır'ın kullandığı hatla telefon görüşmesi yaptığı, bu görüşme sırasında Ankara Esenboğa Havalimanı baz istasyonundan hizmet aldığı ortaya çıktı. 

İddianameye göre, aynı gün saat 09.27'de yine Zeki Çınkır'a ait telefonla görüşme yapan Öksüz'ün bu görüşmede, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki baz istasyonunu kullandığı belirlendi. 

Öksüz'ün, aynı gün saat 11.10 ve 22.48'de İstanbul Üsküdar, saat 23.47'de İstanbul Atatürk Mahallesi'nde baz hizmeti aldıktan sonra ertesi gün saat 12.43'te Sakarya Akyazı'daki baz istasyonunu kullandığı tespit edildi.

Adil Öksüz'ün, 20 Temmuz saat 13.02'de Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörlüğü adına kayıtlı hatla görüşme yaptığı da kayıtlara geçti.  

 

Adil Öksüz, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca aranmıştı.
 
Adil Öksüz, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Acelle Yaylası'nda İl Jandarma Komutanlığınca aranmıştı. 

21 TEMMUZ'DA ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN ARANDI

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu adına kayıtlı hattan 21 Temmuz saat 10.22'de Öksüz'ün ByLock yüklediği hattın arandığı da kayıtlarda yer aldı. Öksüz'ün telefonu açmadığı için görüşmenin yapılamadığı tespit edildi.

19 AĞUSTOS 2014'TE BYLOCK PROGRAMINI YÜKLEDİ

İddianamede, Öksüz'ün HTS kayıtlarından, 19 Ağustos 2014'te ByLock programını yüklediği ve kullandığının ortaya çıktığı belirtildi. 

SİNCAN'DAKİ ADLİYEDE 21 DAKİKA KALMIŞTI 

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Ankara'daki Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında yakalanan Öksüz, 18 Temmuz Pazartesi günü getirildiği Sincan Batı Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Soruşturmayı yürüten savcının karara itirazının da Asliye Ceza Hakimi tarafından delil yetersizliğinden reddedilmesi üzerine Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden çıkarak kayıplara karışmıştı.

İddianamede Öksüz'ün, gözaltına alındığı andaki ifadelerinde Kazan civarında arazi almak için bulunduğunu söylediği aktarıldı. Akıncı Üssü'ne hiç gitmediğini iddia eden Öksüz, FETÖ ile herhangi bir bağının olmadığını savundu. 



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Asırlık tren garı kütüphane oldu
Asırlık tren garı kütüphane oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1914'te Ruslar tarafından tren garı olarak inşa edilen tarihi bina, dokusuna uygun restore edildikten sonra "Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi" oldu.
Manisa'da tarihi eser operasyonu
Manisa'da tarihi eser operasyonu

Soma ilçesinde çok sayıda tarihi eseri satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Tarihi eserler müzeye teslim edildi
Şehit Ömer Halisdemir'in annesi defnedildi FOTO
Şehit Ömer Halisdemir'in annesi defnedildi | FOTO

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in vefat eden annesi Fadimana Halisdemir, Niğde'de defnedildi
İŞKUR'dan gençlerin istihdamı için önemli proje
İŞKUR'dan gençlerin istihdamı için önemli proje

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Uzunkaya, "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesine ilişkin projeler kapsamında, "15 bini aşan genç arkadaşımız, yarın iş gücü piyasasının önemli aktör adayları arasında olacaktır." dedi.
Yüksekova'da hava harekatıyla 4 PKK'lı öldürüldü
Yüksekova'da hava harekatıyla 4 PKK'lı öldürüldü

Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört PKK'lı etkisiz hale getirildi
Orban'dan quot Soros'un üniversitesine quot uyarı
Orban'dan "Soros'un üniversitesine" uyarı

Macaristan Başbakanı Orban, "Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre birçok uluslararası üniversite yasaları ihlal ediyor. Buna Soros'un üniversitesi de dahil" dedi
Dışişleri'nden İsrail'in yeni yerleşim kararına kınama
Dışişleri'nden İsrail'in yeni yerleşim kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni yerleşim inşası kararı ve çeşitli yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına ilişkin süreci ilerletmesini kınayarak "Filistin halkının haklarının fütursuzca ihlali kabul edilemez" ifadesini kullandı.
Adil Öksüz ve akrabalarının ByLock kullandığı belirlendi
Adil Öksüz ve akrabalarının ByLock kullandığı belirlendi

Darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, iki numaralı şüpheli Adil Öksüz'ün, şüphelinin eşi Aynur Öksüz, kardeşi Mehmet Öksüz ve kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da ByLock kullandığı tespiti yer aldı
Bakan Işık'ın konvoyunda kaza 5 yaralı
Bakan Işık'ın konvoyunda kaza: 5 yaralı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık' ın konvoyunda kaza meydana geldi
Hasan Cemal beraat etti
Hasan Cemal beraat etti

Gazeteci-yazar Hasan Cemal'in, 2013'te bir internet sitesinde yer alan "Çekilme Günlüğü" yazı dizisiyle PKK/KCK örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, oy çokluğuyla beraatine karar verildi
Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Mardin'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mazıdağı ilçesinde 4 mahalle ve bir mezrada, 27 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sona erdi
Valilikten quot OHAL bürosu personeli quot uyarısı
Valilikten "OHAL bürosu personeli" uyarısı

Antalya Valiliğince, son dönemde bazı kişilerin kendilerini "OHAL bürosu personeli" gibi tanıtarak kurumlardan bilgi ve belge talep ettiği yönünde uyarıda bulunuldu
Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor
Memurlar yarından itibaren 'BES'leniyor

Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki memurlar ve 250 ile bin arası çalışanı bulunan özel sektör firmaları, yarından itibaren otomatik olarak BES'e dahil edilecek
Kayseri'de 'ByLock' operasyonunda 15 gözaltı
Kayseri'de 'ByLock' operasyonunda 15 gözaltı

Kayseri'de çeşitli kamu kurumlarında görev yapan 15 kişi, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı
Akıncı Hava Üssü' iddianamesi mahkemede FOTO
'Akıncı Hava Üssü' iddianamesi mahkemede | FOTO

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin iddianame tamamlanarak mahkemeye gönderildi
Polis Akademisine giriş yönetmeliklerinde değişiklik
Polis Akademisine giriş yönetmeliklerinde değişiklik

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, polis meslek eğitim merkezleri ile polis meslek yüksekokullarının giriş ve eğitim-öğretim yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı

Haberler

Şehit Ömer Halisdemir'in annesi defnedildi | FOTO
Şehit Ömer Halisdemir'in annesi defnedildi FOTO

Kayseri'de 'ByLock' operasyonunda 15 gözaltı
Kayseri'de 'ByLock' operasyonunda 15 gözaltı

'Akıncı Hava Üssü' iddianamesi mahkemede | FOTO
Akıncı Hava Üssü' iddianamesi mahkemede FOTO

14 ilde eski emniyetçilere 'ByLock' operasyonu
14 ilde eski emniyetçilere 'ByLock' operasyonu

18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
18 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Şehit Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti
Şehit Ömer Halisdemir'in annesi vefat etti

FETÖ'nün 'ışık evlerine' yönelik operasyon: 14 gözaltı
FETÖ'nün 'ışık evlerine' yönelik operasyon 14 gözaltı

"Şehit Halisdemir CHP'li" haberlerine erişim engeli
quot Şehit Halisdemir CHP'li quot haberlerine erişim engeli






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 