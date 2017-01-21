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Dışişleri'nden İsrail'in yeni yerleşim kararına kınama
Dışişleri'nden İsrail'in yeni yerleşim kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni yerleşim inşası kararı ve çeşitli yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına ilişkin süreci ilerletmesini kınayarak "Filistin halkının haklarının fütursuzca ihlali kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni yerleşim inşası kararı ve çeşitli yasa dışı yerleşimlerde ilave konut inşasına ilişkin süreci ilerletmesini kınayarak, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararlarına ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Filistin halkının insancıl hukuktan kaynaklanan haklarının bu şekilde fütursuzca ihlali kabul edilemez." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN BATI ŞERİA'DA YENİ YERLEŞİM İŞGALİNE ONAY

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarında yeni bir yasa dışı yerleşim oluşturma kararını ve buna ilaveten çeşitli yasa dışı yerleşimlerde 2 bin ilave konut inşasına ilişkin süreci ilerletmesini kınıyoruz. BMGK kararlarına ve uluslararası toplumun tüm uyarılarına rağmen Filistin halkının insancıl hukuktan kaynaklanan haklarının bu şekilde fütursuzca ihlali kabul edilemez." ifadesi yer aldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde 2 binden fazla yeni konut inşası kararını onaylamıştı.



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