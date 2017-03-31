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Bulgaristan sadece 50 sığınmacı alabilecek
Bulgaristan sadece 50 sığınmacı alabilecek

Bulgaristan Hükümeti, Türkiye'den 50 kadar sığınmacı kabulünü öngören kararı onayladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan hükümeti, Türkiye'den sığınmacı kabulüne ilişkin onayladığı kararla 50 kadar sığınmacıyı kabul edecek.

Hükümetin resmi belgeler sayfasında yayımlanan karara göre, Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 18 Mart 2016'da imzalanan ve 20 Mart'ta hayata geçirilen göçmen mutabakatı çerçevesinde, Türkiye'den 50 kadar sığınmacı alacak.

Karara göre, Devlet Milli Güvenlik Ajansı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Mülteciler Ajansı görevlileri, çevirmenler eşliğinde Türkiye'yi ziyaret ederek, seçtikleri sığınmacıların kimlik ve diğer belgelerini kontrol edecek, parmak izleri ve biyometrik verilerini toplayacak.

Ülke güvenliği açısından risk teşkil etmediği belirlenen sığınmacıların dosyaları, onaylanmak üzere Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine gönderilecek.

AB'nin korunmasız kişileri yeniden yerleştirme mekanizması çerçevesinde Bulgaristan, çeşitli Avrupa ülkelerinden bin 400 ve Türkiye'den 100 kadar sığınmacının kabulünü onaylamıştı.

Öte yandan AB Komisyonu Bulgaristan Temsilciliğinden edinilen bilgiye göre Bulgaristan bugüne kadar Yunanistan'dan 29 sığınmacıyı kabul etti.

 



İlgili Konular Bulgaristan göçmen Türkiye bulgaristan
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