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Orban'dan "Soros'un üniversitesine" uyarı
Orban'dan

Macaristan Başbakanı Orban, "Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre birçok uluslararası üniversite yasaları ihlal ediyor. Buna Soros'un üniversitesi de dahil" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'da faaliyet gösteren "Soros üniversitesini" yasaları ihlal etmekle suçladı.

Orban, Macaristan devlet radyosundaki haftalık konuşmasında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

George Soros'un finanse ettiği Orta Avrupa Üniversitesi (CEU) de dahil Macaristan'da faaliyet gösteren birçok uluslararası üniversitenin yasaları ihlal ettiğini öne süren Orban, "Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan araştırmaya göre bir çok uluslararası üniversite yasaları ihlal ediyor. Buna 'Soros'un üniversitesi' de dahil.'' şeklinde konuştu.

Macaristan'da kimsenin hukukun üstende olmadığını, milyarderlerin de ülkedeki kanunlara uyması gerektiğine dikkat çeken Orban, "Kim işlerse işlesin sahtekarlık, sahtekarlıktır. Yabancı diploma veren 'Soros üniversitesi', yurt dışında eğitim vermediğini kabul etti. Bu Macar hukukuna ters." dedi.

CEU'nun eğitim faaliyetlerine devam edebilmesi için Macaristan ve ABD hükümetleri arasında anlaşma imzalanması gerektiğine işaret eden Orban, "Soros üniversitesinin geleceği Amerikan-Macar hükümetleri arasındaki görüşmelere bağlı." ifadesini kullandı.

Macaristan Ulusal Meclisine sunulan yasa tasarısına göre, yabancı üniversitelerin ülkede faaliyet gösterebilmesi için söz konusu üniversitenin bağlı olduğu ülke ve Macaristan hükümeti arasında anlaşma imzalanmasını gerektiğini belirten Orban, CEU'nun sadece Macaristan'da eğitim vermesine rağmen çifte diploma verdiğini ama Macaristan'daki diğer üniversitelerin tek diploma vermesinden dolayı haksızlığa neden olduğunu söyledi.

Macaristan hükümeti, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını iddia ediyor.

Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise, Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdiklerini ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkarmaları yüzünden Macar hükümeti tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.



İlgili Konular Macaristan
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