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AB'nin Brexit müzakere sürecindeki 4 önceliği
AB'nin Brexit müzakere sürecindeki 4 önceliği

AB Konseyi Başkanı Tusk, İngiltere’nin birlikten ayrılma sürecinde, AB’nin Brexit müzakere sürecindeki önceliklerini 4 maddede topladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin birlikten ayrılma sürecinde (Brexit), görevlerinin AB vatandaşları ve işletmeleri için belirsizlik ve aksaklıkları en aza indirgemek olduğunu belirtti.

Tusk, Avrupa Halk Partisi (Hristiyan Demokratlar) Kongresi için geldiği Malta’da, ev sahibi Başbakan Joseph Muscat ile ortak basın toplantısı düzenledi. Tusk ve Muscat, toplantıda, Brexit müzakere sürecinin ilk safhasına dair açıklamalarda bulundu.

AB'NİN BREXİT MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ 4 ÖNCELİĞİ

"Bizim görevimiz, vatandaşlarımız, işletmelerimiz ve üye devletlerimiz için İngiltere’nin AB’den çekilme kararından kaynaklanabilecek belirsizliği ve aksaklıkları en aza indirgemektir." diyen Tusk, AB’nin Brexit müzakere sürecindeki önceliklerini 4 maddede topladı. Donald Tusk, ilk maddenin İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarına yönelik olduğunu ve onların haklarının tam olarak korunması ile ayrımcılığa maruz kalmamalarının temin edilmesi olduğunu bildirdi.

İkinci önceliklerinin iş alanında olduğunu belirten AB Konseyi Başkanı, "Brexit'ten sonra AB kanunlarının artık İngiltere'de uygulanmayacağı gerçeğinden yola çıkarak işletmelerimiz için yasal bir boşluk bırakmamız lazım." diye konuştu.

Üçünçü olarak, İngiltere’nin bir üye devlet olarak aldığı tüm finansal taahhütleri ve yükümlülükleri yerine getirdiğinden emin olmaları gerektiğini anlatan Tusk, topluluklara, bilim adamlarına, çiftçilere yönelik borçların ödenmesinde adil olunması gerektiğini, AB olarak kendi taahhütlerini yerine getirebileceklerini temin ettiklerini dile getirdi.

Tusk, dördüncü ve son maddede ise Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki muhtemel sorunlara esnek ve yaratıcı çözümler arayacaklarını vurguladı ve "Kuzey İrlanda'daki barış sürecini desteklemek çok önemlidir." dedi. 

"BREXİT MÜZAKERELERİ ZORLU OLACAK AMA BİR SAVAŞ OLMAYACAK"

AB Dönem Başkanı olan Malta’nın Başbakanı Joseph Muscat da Brexit için Tusk’ın açıkladığı eylem planını 'yapıcı' olarak nitelendirdi.

"Brexit müzakereleri zorlu olacak ama bu bir savaş olmayacak." diyen Muscat, bu sürecin birbirlerinden uzaklaşma amaçlı değil aralarındaki yakınlığı korumak için olduğunu ifade etti.



İlgili Konular AB İngiltere brexit
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