15:16, 31 Mart 2017 Cuma

Yüksekova'da hava harekatıyla 4 PKK'lı öldürüldü





Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört PKK'lı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hakkari Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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