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İŞKUR'dan gençlerin istihdamı için önemli proje
İŞKUR'dan gençlerin istihdamı için önemli proje

İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Uzunkaya, "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesine ilişkin projeler kapsamında, "15 bini aşan genç arkadaşımız, yarın iş gücü piyasasının önemli aktör adayları arasında olacaktır." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Yardımcısı Cafer Uzunkaya, "Bu projeler kapsamında 15 bini aşan genç arkadaşımız, yarın iş gücü piyasasının önemli aktör adayları arasında olacaktır." dedi.

Gençlerin istihdam edilebilirliğinin ve girişimcilik becerilerinin artırılması amacıyla Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nın sözleşme makamı olarak yer aldığı ve yürütücülüğünü İŞKUR'un yaptığı "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesi Operasyonu" kapsamında "Hibe Projeleri Sonuçları Bilgilendirme ve Kapanış Toplantısı" gerçekleştirildi.

33 İLDE 56 PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Uzunkaya, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

İstihdama yönelik her çalışmaların önemine dikkati çeken Uzunkaya, iş piyasasına her yıl 850 binin üzerinde yeni insanın katıldığını, bu yüzden genç istihdamın desteklenmesindeki önceliğin önem arz ettiğini bildirdi.

Proje sonunda 15 bini aşkın gencin sertifika aldığını ifade eden Uzunkaya, "Projelerle gençlerimize genel becerilerin kazandırılması, mesleki anlamda eğitimlerinin temin edilmesi, girişimcilik ruhlarının geliştirilmesi, iş başı eğitim programlarıyla mesleği ve işi bizzat başında öğrenme imkanının tanınması, danışmanlık hizmetleri gibi ciddi katkılar sunulmaktadır." diye konuştu.

Çalışmalarını 33 ilde 56 projeyle yürüttüklerini ve ilgili tüm paydaşların, projelerin başarılı olması için gayret sarf ettiğini anlatan Uzunkaya, "Bu projeler kapsamında 15 bini aşan genç arkadaşımız, yarın iş gücü piyasasının önemli aktör adayları arasında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Uzunkaya, işsizliğin sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın sorunu olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin son yıllarda bu konuda önemli mesafeler katettiğine işaret etti.

Avrupa Birliği Mali Yardımlar Daire Başkanı Burak Çağatay Doğan ise operasyonun başarıyla sonuçlandığını dile getirdi.

Projelerin bini aşkın başvuru içerisinden seçildiğini aktaran Doğan, "Bu kadar kısa vadede bu işi başarmak, genç istihdamına katkıda bulunmak çok büyük bir başarıdır." dedi.

Genç işsizlik oranının yüzde 20'yi aştığını anlatan Doğan, buna çözüm bulmak için gerek Bakanlık gerek İŞKUR'un çok ciddi gayretleri olduğunu söyledi.

Hibe projeleri sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan, "Yaklaşık 2 bin 800 gencimize sertifikalı mesleki bilgi ve beceri eğitimleri verilmiştir. Yaklaşık 3 bin kişiye bilgisayar, iletişim becerileri, iş mevzuatına ilişkin sosyal haklar, toplumsal cinsiyet gibi konularda eğitimler verildi. Yine 2 bin kişiye girişimcilik eğitimi verildi. 18 üniversite ile sanayi sektörleri arasında iş birliği modelleri geliştirildi. 10 kariyer merkezi ve 11 mezun takip sistemi kuruldu." değerlendirmesinde bulundu.



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