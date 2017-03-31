15:35, 31 Mart 2017 Cuma

İsrail'in ihlallerine rağmen Aksa'da 250 muhafız nöbette

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İşgal altındaki Doğu'te bulunan Kudüs Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı İsraillilerin ihlallerine karşı koruyan Filistinli muhafızlar, sık sık İsrail güçlerinin haksız uygulamalarına maruz kalıyor.

Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi'nde çoğunluğu gençlerden oluşan muhafızlar, gece gündüz nöbet tutuyor.

İsrail güçleri tarafından zaman zaman darbedilen, gözaltına alınan ya da uzaklaştırma cezası alan muhafızlar karşı karşıya kaldıkları ihlallere rağmen Aksa'yı savunmaktan vazgeçmiyor.

250 MUHAFIZ SABAH, AKŞAM 3 MESAİ YAPARAK NÖBETTE

Mescid-i Aksa'dan sorumlu İslami Vakıflar Dairesi Basın Ofisi Sorumlusu Firas ed-Debs yaptığı açıklamada, Aksa'da görevli yaklaşık 250 muhafızın sabah, akşam ve gece olmak üzere 3 mesai şeklinde çalıştığını, yalnızca Aksa'nın değil cemaatin ve burada bulunan İslami Vakıflar Dairesi'ne bağlı kurumların da güvenliğini sağladıklarını, haremin saygınlığına aykırı davranışları engellediklerini belirtti.

Yahudi yerleşimcilerin sık sık Aksa'ya zorla girmeye çalışarak taşkınlık yaptığını ve buna engel olmak isteyen muhafızlar ile İsrail güçleri arasında sıkıntılar yaşandığını ifade eden Debs, "İsrail polisi, zaman zaman muhafızları darbediyor, gözaltına alıyor ve Aksa'dan uzaklaştırma cezası veriyor. Muhafızlar, güvenlik gücü sayılmalarına rağmen, İsrailliler gibi silahlı değil." dedi.

Yıl başından bu yana 13 muhafızın gözaltına alındığı, 11'i hakkında para cezası ve belli bir süre için Aksa'ya giriş yasağı getirildiği bilgisini veren Debs, muhafızların buna rağmen Müslümanların ilk kıblesine zarar gelmemesi için yılmadan göreve devam ettiğini aktardı.

"AKSA'DA YENİ BİR STATÜ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen bir muhafız, kendilerinin Aksa'nın iç güvenliğinden, İsrail polisinin ise kapılardan ve dışarıdan sorumlu olduğunu belirterek, "Ancak polis, genellikle buna riayet etmeyerek içişlerine müdahale ediyor. Cemaatin içeri girmesini engelliyor ya da bazılarının kimliğini alıkoyuyor. Baskınları sırasında Yahudi yerleşimcilere eşlik ediyor. Ayrıca Vakıflar Dairesi'ne bağlı işçilerin, restorasyon için Külliye içerisine malzeme sokmasına izin vermiyor." ifadelerini kullandı.

Muhafız, "Cemaatten birinin Aksa'ya girişi engellendiğinde duruma müdahil oluyorum ancak genellikle 'polisin işine engel olmak' suçlamasıyla darbediliyor ya da gözaltına alınıyorum. Zorluklara rağmen burada olmak çok güzel. Burayı dünyadaki 1,5 milyar Müslüman adına savunduğumu hissediyorum." diye konuştu.

İsrail'in yaptıklarıyla Aksa'da kendi otoritesini dayatmak istediğini belirten muhafız, "Vakıflar Dairesi'nin yetkileri alınarak, Aksa'da yeni bir statü oluşturmaya çalışıyorlar." dedi.