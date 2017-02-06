15:35, 31 Mart 2017 Cuma

NATO Afganistan, Bosna ve Kosova’dan ders çıkarmış





Stoltenberg, yaptığı açıklamada NATO'nun Afganistan, fakat aynı zaman da Bosna Hersek ve Kosova’da operasyonlardan ders çıkardığını söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey İttifakın Afganistan, fakat aynı zaman da Bosna Hersek ve Kosova’da operasyonlardan ders çıkardığını söyledi. Stoltenberg, uzun bir süre terörle mücadele etmenin ve NATO güçlerinde sayı artışından çok yerli güvenlik kurumlarının imarında yerel güçlerin eğitilmesi ve istikrarın sağlanmasında çalışılması gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in bu açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un NATO ittifakının savunma masraflarını artırması ya da iki ay içerisinde ittifak bütçesi önerilerine gelinmesi için somut planları hazırlaması gerektiğini bildirmesi ardından geldi.

İlgili Konular Kosova NATO

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.