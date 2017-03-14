15:44, 31 Mart 2017 Cuma

Manisa'da tarihi eser operasyonu





Soma ilçesinde çok sayıda tarihi eseri satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Tarihi eserler müzeye teslim edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Manisa'nın Soma ilçesinde çok sayıda tarihi eseri satmak isteyen kişilere yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Alay Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Avdan Mahallesi'nde ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalışan kişiler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda R.K. ile M.A.A. satmak istedikleri tarihi eserlerle yakalandı. Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 9 adet sikke, 3 adet altın Osmanlı parası, 2 adet yüzük, 22 adet gümüş ve bronz obje ile 1 adet mavi renkli cam vazo, 1 adet mavi renkli yuvarlak cam, 3 adet çanak, 1 adet gözyaşı şişesi, 1 adet küçük toprak vazo ve 1 adet küçük cam vazo müzeye teslim edildi. Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen R.K. ile M.A.A çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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