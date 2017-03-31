15:53, 31 Mart 2017 Cuma

Çeçenistan'da okullarda başörtüsüne izin

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nde okullarda başörtüsüne izin veren yasal düzenleme kabul edildi.

Çeçenistan parlamentosundan yapılan açıklamada, eğitimle ilgili kanunda değişiklik yapıldığı ve okullarda başörtüsü dahil dini inanca göre kıyafet ve sembol taşınabileceğine yönelik maddenin eklendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu değişikliğin Rusya federal kanunlarına aykırı olmadığı kaydedilerek kararın, eğitim kurumlarında verimliliğin artırılmasına ve öğrencilerin anayasal haklarının korunmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Karar, Rusya'da uzun zamandır tartışmalara neden olan okullarda başörtüsü konusunu tekrar gündeme getirdi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda Moskova'da birden fazla tutuma sahip olduklarını belirterek, konunun yasal boyutunun iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Peskov, "Rusya çok ırklı ve çok inançlı bir ülke ve gücünü buradan alıyor. Ancak Rusya aynı zamanda laik bir devlet yapısına sahip. Okullarda başörtüsü konusu birçok ülkede tartışılıyor ancak standart bir yaklaşım olduğu söylenemez. Her ülkede farklı şekilde düzenleniyor." dedi.

Rusya'nın Starvropol Bölgesi yerel yönetimi 2013'te orta öğretim kurumlarında öğrenciler için başörtüsü yasağı getirmiş, konu yargıya taşınmıştı. Daha sonra Rusya Yüksek Mahkemesi, başörtüsü yasağını onaylamış ve karar tüm ülke için emsal teşkil etmişti.

Rusya Eğitim Bakanı Olga Vasilyeva da, okullarda başörtüsüne karşı olduğunu söylemişti.

Rusya'da yapılan bir kamuoyu araştırması ise, halkın yüzde 50'sinin eğitim kurumlarında başörtüsü takılmasına karşı olmadığını ortaya koymuştu.