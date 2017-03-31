Asırlık tren garı kütüphane oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1914'te Ruslar tarafından inşa edilen ve dokusuna uygun restorasyonu yapılan tren garı, "Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi" olarak hizmet veriyor.
Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan yaptığı açıklamada, 1914'te inşa edilen ve tren garı olarak kullanılan binanın en son sağlık meslek lisesi olarak hizmet verdiğini söyledi.
Akhan, Doğubayazıt Kaymakamlığınca geliştirilen proje ile Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) kapsamında ve Doğubayazıtlı iş adamı Şerafettin Eryılmaz'ın katkılarıyla binanın restorasyonunun yapıldığını dile getirdi.
1914 yılında Ruslar tarafından tren garı olarak inşa edildi
Toplamda 250 bin liralık bütçeyle restorasyonun tamamlandığını ve "Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi" olarak hizmete alındığını anlatan Akhan, şöyle devam etti:
"Böyle bir binanın ilçeye kazandırılmasının yanında bu yapılan binaların vatandaşa en iyi şekilde hizmet etmesi önemli. Binamız hizmete girdikten sonra özellikle ilçedeki gençlerimizin kütüphaneye olan yoğun ilgisi bizi aşırı derecede memnun etmiştir. Özellikle son zamanlarda kütüphanemizde üniversite sınavlarına, KPSS sınavlarına hazırlanan gençlerimiz kütüphaneyi çok aktif olarak kullanmaktadırlar. En son geçtiğimiz aylarda kütüphanemizin artık yetersiz olduğu ve yeni kütüphane alanlarının tespit edilmesiyle alakalı yine İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Muhsin Bulut Beyefendi ile beraber çalışmalarımızı başlattık. Yeni kütüphane alanları inşa edene kadar şu an haftada 6 gün hizmet veren kütüphane binamızın 7 gün hizmet vermesi için de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz personel ile ilgili gerekli ayarlamaları yaparak binamızın haftanın 7 günü ilçe halkımızın hizmetine sunulmasını sağladılar."
İl Kültür ve Turizm Müdürü Muhsin Bulut, tarihi binanın 1914 yılında Ruslar tarafından tren garı olarak inşa edildiğini anımsattı.
HAFTANIN YEDİ GÜNÜ HİZMETTE
Doğubayazıt Kaymakamlığının girişimleri ile Kalkınma Bakanlığı DAP İdaresinden alınan ödenekle iç mekanının yapıldığına işaret eden Bulut, şunları söyledi:
"Bu binanın tarihi bir bina olması, mimari yapısı ile özgün olması hem yapının değeri açısından hem de kütüphaneye verilen değer açısından önem arz etmektedir. Buraya gelen çocukların böyle mimari bir ortamda ders çalışıp kitap okuması ayrı bir özelliktir. Kütüphanemiz 20 bin kitabı ile haftanın 7 günü hizmet vermekte ve şu anda 2 bin 500 kayıtlı öğrencimiz bulunmaktadır. Tüm öğrencilerimizi fırsat buldukça kütüphanemize kitap okumaya davet ediyorum. Bu binanın kütüphane olarak tahsisinde emeği geçen Doğubayazıt Kaymakamlığına çok teşekkür ediyorum. Binanın onarımında emeği geçen iş adamımız Şerafettin Eryılmaz'a teşekkür ediyorum."
Bulut, Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı'nı ziyarete gelenlerin de yol üstündeki tarihi binayı ziyaret ettiğine dikkati çekti.
Tarihi binanın kütüphane olarak değerlendirilmesinden mutluluk duyduğunu vurgulayan anlatan Sökmenci, şunları kaydetti:
"Ben 20 yıldan fazladır İstanbul'da yaşıyorum ama buraya her geldiğimde burayı ziyaret ediyorum. Şimdi de çocuklarımla beraber ziyarete geldim. Tarihi tren garının yıkılmaması, aslına uygun halde onarılarak kütüphaneye dönüştürülmesi çok anlamlı. Tarihi binadaki kütüphanede zaman geçiren öğrencilerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum."
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1914'te Ruslar tarafından tren garı olarak inşa edilen tarihi bina, dokusuna uygun restore edildikten sonra "Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi" oldu.
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