16:26, 31 Mart 2017 Cuma

Suudi Arabistan'dan Filistin'e yardım





Suudi Arabistan'ın, Filistin'e 30, 8 milyon dolar yardım yaptığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suudi Arabistan'ın Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği Temsilcisi Ahmed Kattan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Filistin'in genel bütçesini desteklemek amacıyla 30,8 milyon dolar yardımda bulunduğunu belirtti. Söz konusu yardımın Aralık 2016 ile Mart 2017 tarihlerini kapsayacak şekilde hesaplandığını vurgulayan Kattan, söz konusu meblağın bugün Filistin Maliye Bakanlığı hesabına aktarıldığını kaydetti. Kattan ayrıca, Suudi Arabistan'ın Filistin davasına desteğini her alanda sürdüreceğini ifade etti.

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