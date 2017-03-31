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Lübnanlı Ermeni bakandan tepki çeken Türkiye sözleri
Lübnanlı Ermeni bakandan tepki çeken Türkiye sözleri

Lübnan Turizm Bakanı Kaydanyan bir televizyon programında sarf ettiği "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim", "Türkiye'yi sevmiyorum" sözleriyle Lübnan'da tartışmaya sebep oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söyledi.

Ermeni Taşnak Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı ve Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan'ın, MTV Lübnan kanalında katıldığı bir programda, Türkiye'yi sevmediğini ve Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ettiğini söylemesi, Lübnan'da büyük tepkilere neden oldu.

Bazı ülkelerdeki kötü durumdan faydalandıklarını ifade eden Ermeni Bakan Kaydanyan, "Türkiye'de şu an çok problem var. Bu sıkıntılar, onlar için kötü bir durum ancak bizim için iyi bir fırsat. Bu durumdan çok mutluyum çünkü onları(Türkiye'yi) sevmiyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiyeli turistleri Lübnan'a gelmeye teşvik ediyor musunuz?" sorusuna ise Bakan Kaydanyan şu cevabı verdi:

"Türkiye ile uzaktan yakından ilgisi olan hiçbir şeyi teşvik etmiyorum. Onların hiçbir ürününü tavsiye etmiyorum ve onlarla herhangi bir ilişkinin kurulmasını istemiyorum. Lübnan hükümetinde bakan olmam sebebiyle bu şahsi görüşlerimi söylememe izin verilmiyor. Buna rağmen ben neye inanıyorsam onu söylüyorum. Bir birey olarak Türkiye halkının Lübnan'a gelmesini engelleyemem ancak onları havalimanında da karşılamak istemiyorum."

Program sunucusunun, Lübnan ile Ermenistan arasında bir tercih yapması gerekirse hangisini seçeceğini sormasını üzerine, Bakan Kaydanyan, Ermenistan'ı tercih edeceğini söyledi.

SOSYAL MEDYADA "BAKAN İSTİFA" KAMPANYASI

Lübnan basınında ve sosyal medyada, bakan Kaydanyan'ın, "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim" sözleri ve Türkiye karşıtı ırkçı tutumu büyük tepkiye neden oldu.

Sosyal medyada "Kaydanyan, özür dile veya istifa et" başlıklı kampanya başlatan Lübnanlılar, "Lübnan hükümetindeki bir bakan, başka bir ülkeyi tercih edeceğini nasıl söyleyebilir?" ve "Türkiye ile iyi ilişkileri olan Lübnan hükümetinin bir bakanı, Türkiye halkına nasıl bu ırkçı tutumu sergileyebilir?" ifadeleri ile tepkilerini gösterdi.

Gazeteci Yazar Halis Süleyman, "Lübnanlı Arap veya Ermeni her vatandaş, Türkiye hakkında özgün duruşa ve düşünceye sahip olabilir. Fakat bir kişi, Lübnan hükümetinde bakan olduğu zaman, taşıdığı ve ifade ettiği düşünce Lübnan'ı temsil etmelidir. Siyasi duruşunun Ermenistan değil öncelikle Lübnan yararına olması gerekir." sözleriyle bakan Kaydanyan'ı eleştirdi.

Lübnanlı insan hakları aktivisti Lara Sakr ise sosyal medya üzerinden tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Lübnan hükümetinin Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmasına rağmen bir bakanın Türkiye halkına karşı bu ırkçı sözleri kabul edilebilir değil. Bu ırkçı düşüncesini ya kendisine saklamalı ya da istifa etikten sonra söylemeli."

Aktivist Şadi Şibli ise sosyal medyada konuyla ilgili mesajında "Ermeni asıllı Turizm Bakanı, Türkiye'ye ve Türkiye halkına olan nefretini itiraf etti." ifadesini kullandı.

Öte yandan, eski Adalet Bakanı Eşref Rifi de Turizm Bakanı Kaydanyan'dan bir an önce istifa etmesini istedi.



İlgili Konular Lübnan Türkiye
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