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16:53, 31 Mart 2017 Cuma

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Myanmar Genelkurmay Başkanının "Rohingya" yorumuna kınama
Myanmar Genelkurmay Başkanının

Avrupa Rohingya Konseyi, "General Min Aung Hlaing'in Rohingyalara ilişkin yaptığı yorumları kınıyor ve kati surette reddediyoruz" açıklaması yaptı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) ilişkin yaptığı yorumları kınadıklarını ve kati suretle kabul etmediklerini açıkladı.

ERC'nin Min Aung Hlaing'in 27 Mart'ta yaptığı konuşmada Arakanlı Müslümanlara yönelik yorumlarıyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada, "General Min Aung Hlaing'in Rohingyalara ilişkin yaptığı yorumları kınıyor ve kati surette reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Min Aung Hlaing'in konuşmasında, Myanmar ordusunun, bin Arakanlı Müslümanın öldürüldüğü, 500 Arakanlı Müslümanın kadın ve kız çocuğunun tecavüze uğradığı, binlercesinin keyfi olarak tutuklandığı ve 77 binden fazlasının Bangladeş'e kaçmak zorunda kaldığı operasyonlarını açıkça desteklediği belirtildi.

Min Aung Hlaing'in "Tüm dünyaya ülkemizde Rohingya olmadığını söylemiştik. Arakan eyaletindeki Bengalliler, Myanmar vatandaşı değildir ve bu kişiler, Bangladeş'ten gelerek ülkemizde kalmaktadırlar. Kanunlar gereği yerine getirmemiz gereken şeyler var. Siyasi, dini ve ırksal sorunlar nedeniyle tehdit edildiğinde egemenliğimizi korumak da bizim görevimizdir." dediğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu ifadeler "zehirleyici, kışkırtıcı, sorumsuz ve gerçek dışı" olarak nitelendirildi.

Genelkurmay Başkanına, Arakanlı Müslümanların çok etnikli Myanmar'ın yerli ve etnik topluluklarından biri olduğu gerçeğini kabul etme çağrısı yapılan açıklamada, "Min Aung Hlaing'i, bağımsız Myanmar'ın liderleri, komutanları ve politikacılarının Rohingyalarla ilgili açıklamalarını incelemeye çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Myanmar'ın ilk Başbakanı U Nu, 25 Eylül 1954'te Ulusal Radyo'ya yaptığı açıklamada 'Rohingyalar, Myanmar Birliği içinde yaşayan etnik bir gruptur.' demiştir. 1964'te basılan Myanmar Ansiklopedisinde (cilt 9, sayfa 90), 'Mayu Sınır bölgesinde yaşayan 400-500 bin kişiden yüzde 75'i Müslüman olan Rohingyalardır.' ibaresi kullanılmıştır. Rohingyaların Myanmar'a aidiyetlerine dair sayısız tasdikli tarihi belge vardır.

Bu nedenle ERC olarak Min Aung Hlaing'i Rohingyalara karşı ırkçı, sorumsuz ve gerçek dışı açıklamalarını düzeltmeye ve Rohingyalara ilişkin kucaklayıcı, uzlaşmacı ve gerçekçi bir söylevi desteklemeye davet ediyoruz. Böylece Rohingyalar Myanmar toplumunun bir parçası olabilir."

 

 



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