17:09, 31 Mart 2017 Cuma

Sudan'dan ABD'nin seyahat uyarısına tepki





Sudan Dışişleri Bakanlığı, "Bütün raporlar Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan eyaletlerinde güvenliğin ve istikrarın bulunduğunu vurguluyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin seyahat uyarısına tepki göstererek ülkede herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığını savundu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'a seyahat uyarısının Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği raporlarıyla çeliştiği belirtildi. Uyarının Sudan gerçeklerinden uzak olduğu kaydedilen açıklamada, "Bütün raporlar Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan eyaletlerinde güvenliğin ve istikrarın bulunduğunu vurguluyor." ifadeleri kullanıldı. Sudan Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimine söz konusu uyarıyı gözden geçirme çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada "terör tehlikesi" nedeniyle ABD vatandaşlarının Sudan'a seyahat etmemesi istenmişti.

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