17:23, 31 Mart 2017 Cuma

Irak'ta Sadr vasiyetini ilan etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, kendisine ne olursa olsun yandaşlarından çizdiği ilkelere bağlı kalmalarını istedi.

Daha önce ölümle tehdit edildiğini duyuran Sadr'ın vasiyetini Necef'e bağlı Kufe'deki temsilcisi Muhenned Musevi, cuma hutbesinde okudu.

Vasiyetinde, her müminin Sadr Hareketi yaklaşımını sürdürme ve koruma yükümlülüğü olduğunu kaydeden Şii lider, "Belirttiğimiz özel ve genel ilkelere karşı çıkmadan bunlara mutlaka devam edilmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sadr, yandaşlarından Irak'a sadık kalmaları, muhtaçlara yardım eli uzatmaları, mazlumların haklarını savunmaları ve aralarındaki ihtilafları gidermelerini istedi.

Mukteda es-Sadr, destekçilerinin geçen hafta cuma günü Bağdat'ta düzenlediği gösteride ölümle tehdit edildiğini duyurmuştu. Sadr, söz konusu tehdidin arkasında kimin olduğunu açıklamamış, ancak yandaşlarına, kendisine bir şey olsa bile ülkedeki yolsuzluklara karşı barışçıl gösterilere devam etme çağrısı yapmıştı.