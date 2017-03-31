17:40, 31 Mart 2017 Cuma

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 5 Nisan'da Beyaz Saray'da olacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın 5 Nisan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geleceği bildirildi.

Açıklamada, iki liderin Ortadoğu ile ilgili geniş kapsamlı olarak birçok konuyu ele alacakları kaydedildi.

Açıklamada, "DEAŞ'la mücadelede, Suriye'deki çatışmanın sona erdirilmesinde ve İsrail ile Filistinliler arasında barışın sağlanmasında ABD ile Ürdün'ün en iyi şekilde nasıl işbirliği yapabileceği konusunda iki lider görüş alışverişinde bulunacak." ifadesine yer verildi. Ayrıca Ortadoğuda barış ve refahın yaygınlaştırılmasında iki ülke arasındaki işbirliği imkanlarını artırılmasının konuşulacağı kaydedildi.

ABD Başkanı Trump, 3 Nisan Pazartesi günü de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Beyaz Saray'da görüşecek.

Trump'ın gündeminde DEAŞ'la mücadelenin hızlandırılması, Ortadoğu barışı için muhtemel adımlar ve Suriye'deki krizin sona erdirilmesiyle ilgili hususların olduğu ifade ediliyor.