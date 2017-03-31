17:52, 31 Mart 2017 Cuma

Erdoğan'dan Akçatepe için başsağlığı mesajı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında "Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, yayımladığı başsağlığı mesajında, Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer isimlerinden Halit Akçatepe'nin vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.