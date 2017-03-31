Kütüphaneler teknolojiyle buluştu

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) "Herkes İçin Kütüphane Projesi" ile alt yapılarını geliştirdiği 170 kamu kütüphanesini, internet teknolojileriyle donatarak dijital dünyayla buluşturdu.
Herkes İçin Kütüphane Programı Direktörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük, bilişim çağından önce ödevler ve araştırmalar için birer kaynak yuvası kütüphanelerin bilgisayar ve interneti vatandaşla buluşturan yerler haline geldiğini belirtti.
ABD'deki Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Kütüphaneler Girişimi'nden (Global Libraries Initiative) sağlanan maddi kaynakla kamudaki kütüphanelerin teknolojik alt yapılarını iyileştirdiklerini ifade eden Küçük, böylece halka daha verimli hizmet sağlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Küçük, bilgi toplumu olma iddiasında bulunan her ülke için bilgi kaynaklarına erişimin hayati önem taşıdığının altını çizdi.
Bu erişimin yeterince sağlanamadığı toplumlarda, toplumsal kesimler arasında "sayısal uçurum"un meydana geleceğine işaret eden Küçük, şunları söyledi:
"Bu sayısal uçurumun ortadan kaldırılmasında en etkili yöntemlerden birisi, kamu kütüphanelerinin devreye girmesidir. Herkes İçin Kütüphane Projesi ile il, ilçe ve belde belediyeleri kütüphanelerinde, köklü bir değişim ve gelişimin harekete geçirilerek bölgelerindeki vatandaşlar için birer 'cazibe merkezi' haline getirilmesini amaçlıyoruz."
Projeye, bünyesinde kütüphane ve bilgi merkezi bulunduran belediyelerin "isteklilik" esasına göre katıldığını ifade eden Küçük, üye kütüphanelerde, öncelikle temel bilgisayar ve internet erişimine imkan sağlayacak bir alt yapı hazırlandığını belirtti.
Küçük, daha sonra bu kütüphanelerde vatandaşlara e-devlet hizmetlerinden nasıl yararlanacakları, bilgisayar ve internet kullanımı, kişisel gelişim, ofis programları, web sitesi hazırlama, güvenli internet kullanımı, özgeçmiş hazırlama, velilere ödev hazırlama gibi konularda eğitim verdiklerini söyledi.
Hizmetlerin sağlıklı biçimde verilebilmesi için kütüphane çalışanlarını da eğittiklerini aktaran Küçük, şöyle dedi:
"Türkiye'de 350 civarında belediyede kütüphane hizmeti veriliyor. Şu anda bu yerel yönetim kütüphanelerinden, 170'i Herkes İçin Kütüphane Programına üye ve bu programdan destek alıyor. Bu kütüphanelerin bilgisayar, internete erişim cihazları ve yazılımları, eğitim ve tanıtım materyalleri ile personele verilecek eğitimler, proje ofisi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor. Bu kapsamda bugüne kadar, bu kütüphanelere 700 bilgisayar bağışladık. Bunun yanı sıra web kamerası, mikrofon-kulaklık, modem gibi cihazları da verdik. Toplam 2 bine yakın bilgisayar daha bağışlayacağız."
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) "Herkes İçin Kütüphane Projesi" ile alt yapılarını geliştirdiği 170 kamu kütüphanesini, internet teknolojileriyle donatarak dijital dünyayla buluşturdu
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