17:58, 31 Mart 2017 Cuma

Macaristan'da yeni İslam Kültür Merkezi açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Macar İslam Cemiyeti'nin başkent Budapeşte'de yeni kültür merkezi, ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Kostelacnik'in katılımıyla açıldı.

Macaristan’da devlet nezdinde Müslümanların resmi temsilcisi konumunda olan Macar İslam Cemiyeti'nin Budapeşte'deki yeni kültür merkezinin açılışına, İnsan Kaynakları Bankanlığının temsilcisi ve Macaristan'da görevli bazı ülke diplomatları katıldı.

Programda konuşan ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı David Kostelacnik, Budapeşte'de yeni bir İslam Kültür Merkezi'nin açılmasının önemli olduğunu belirterek, "Bu önemli açılışta ABD Büyükelçiliğini ve halkını burada temsil etmekten şeref duyuyorum. Önceki Büyükelçimiz Colleen Bell, Macar İslam Cemiyeti'ne büyük önem veriyordu ve çok iyi bir işbirliğine sahipti. Biz, bu işbirliğinin güçlenerek devam etmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Macaristan'daki Müslümanların çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldığını, ABD Büyükelçiliğinin ise Macar İslam Cemiyeti ile dayanışma içinde olduğuna dikkati çeken Kostelacnik, "Macaristan'da Müslümanların başlangıçtan beri toplumun bir parçası olmasına rağmen çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını biliyorum. Başörtülü bir kadın sokakta dikkat çekiyor ve sözlü ya da fiziki saldırıya uğrama ihtimali olduğunu biliyorum. Benzer şekilde Müslüman bir erkek de sebepsiz bir şekilde şüphe uyandırabiliyor." dedi.

Macar İslam Cemiyeti Başkanı Zoltan Bolek ise Budapeşte'de belediye tarafından 1915 yılında başkentte cami yapılması için karar aldığını, bugün açılışı yapılan merkezde kültürel etkinliklerinin yanı sıra mescit olarak da faaliyet göstereceğini söyledi.