Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
04:44, 01 Nisan 2017 Cumartesi
Güncel
Güncelleme: 03:25, 01 Nisan 2017 Cumartesi

  • Paylaş
Zeytintaş Mağarasındaki 'Makarna' sarkıtları şaşırtıyor
Zeytintaş Mağarasındaki 'Makarna' sarkıtları şaşırtıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sarkıt, dikit ve sütunlarının oluşumunun devam ettiği iki katlı Zeytintaş Mağarası, özel önlemler ile korunuyor ve aynı anda en fazla 10 ziyaretçinin girişine izin veriliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve sarkıt, dikit ve sütunlarının oluşumunun devam ettiği Zeytintaş Mağarası, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan "Makarna" sarkıtları ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Mağara oluşumu bakımından Türkiye'nin en zengin kentlerinden olan ve 500 mağaraya ev sahipliği yapan Antalya'da, eşsiz yeraltı güzelliklerinin de sektöre kazandırılması amaçlanıyor. Bunlardan biri de turistlerin gözdelerinden olması beklenen ve turizmi deniz, kum, güneş üçgeninden kurtarmayı amaçlayan Antalya Valiliğinin alternatif turizmi geliştirme projeleri kapsamında yer alan Zeytintaş Mağarası.

Mağara, yılda 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancının ziyarete geldiği Antalya'nın en özel, doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

"MAKARNA" SARKITLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Akbaş köyünde yapılan taş ocağı çalışması sırasında patlatılan dinamitlerle ortaya çıkan ve 2002 yılında ziyarete açılan Zeytintaş Mağarası'nda oluşumu devam eden binlerce, sarkıt, dikit ve sütun bulunuyor. Uzunlukları 70 santimetreyi bulan ve dünyada eşi olmayan "Makarna" sarkıtlar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 14 metre derinliğinde ve çift katlı olan mağaranın alt katı yan dehlizlerle 136 metre, alt katı ise 97 metre uzunluğunda. Sarkıt, dikit ve sütunları her türden damlataşlar ile kaplı mağarada, büyük sütunlar arasında yer alan gölcükler de ziyaretçileri hayran bırakıyor. 

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Rehber eşliğinde gezdirilen mağarada, sarkıtlara zarar verilmemesi amacıyla fotoğraf ve video çekimine izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinden aldığı özel izinle fotoğraf çekimi yaptığı mağaranın bazı bölümlerinde ziyaretçiler yüksek sesle konuşmamaları için uyarılıyor, mağaranın bulunduğu tepede de vatandaşların hayvan otlatmasına izin verilmiyor.



İlgili Konular Serik Antalya Zeytintaş Mağarası
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Kütüphaneler teknolojiyle buluştu
Kütüphaneler teknolojiyle buluştu

Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) "Herkes İçin Kütüphane Projesi" ile alt yapılarını geliştirdiği 170 kamu kütüphanesini, internet teknolojileriyle donatarak dijital dünyayla buluşturdu
Zeytintaş Mağarasındaki 'Makarna' sarkıtları şaşırtıyor
Zeytintaş Mağarasındaki 'Makarna' sarkıtları şaşırtıyor

Antalya'nın Serik ilçesinde sarkıt, dikit ve sütunlarının oluşumunun devam ettiği iki katlı Zeytintaş Mağarası, özel önlemler ile korunuyor ve aynı anda en fazla 10 ziyaretçinin girişine izin veriliyor
250 yıldır değişmeyen 'üç aylar' geleneği
250 yıldır değişmeyen 'üç aylar' geleneği

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü sakinleri, 250 yıldır üç ayların başlangıcında akşam yemeklerini birlikte yiyor
Murat Ülker'den '1 Nisan reklamı' için açıklama
Murat Ülker'den '1 Nisan reklamı' için açıklama

1 Nisan için Ülker'in hazırlamış olduğu reklam filmine yönelik sosyal medyada gelişen yoğun kampanya için Murat Ülker resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Ülker,"Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız." mesajını verdi
Denizli'deki FETÖ davasında ilk ceza kararı kesinleşti
Denizli'deki FETÖ davasında ilk ceza kararı kesinleşti

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden ceza alan iki tutuklu sanığın üst mahkemeye yaptığı itirazlar reddedilerek cezaları kesinleşti
Hatay'da 44 sanıklı darbe girişimi davasında ilk duruşma
Hatay'da 44 sanıklı darbe girişimi davasında ilk duruşma

Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 44 sanığın yargılanmasına başlandı
Denizli'nin ilk kitap fuarı kapılarını açtı
Denizli'nin ilk kitap fuarı kapılarını açtı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "1. Denizli Kitap Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.
15 Temmuz darbe girişimi dakika dakika iddianamede
15 Temmuz darbe girişimi dakika dakika iddianamede

Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin iddianamede, darbe günü ve gecesi yaşananlar, 15 Temmuz saat 16.00'dan 16 Temmuz saat 13.00'e kadar dakika dakika sıralandı
Erdoğan'ın kaldığı oteli iki gün F-16 ile fotoğrafladılar
Erdoğan'ın kaldığı oteli iki gün F-16 ile fotoğrafladılar

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianameye göre, darbeciler, 12-13 Temmuz'da 2 F-16 uçağıyla Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında fotoğraflama yaptı
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 tahliye
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 tahliye

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.
Öksüz ve Batmaz'ın ABD'deki fotoğrafları da iddianamede
Öksüz ve Batmaz'ın ABD'deki fotoğrafları da iddianamede

FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile darbe girişiminin sivil yöneticilerinden tutuklu Kemal Batmaz'ın darbe planını onaylatmak için gittikleri New York'ta havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Erdoğan'dan Akçatepe için başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan Akçatepe için başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan Akçatepe için: "Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi
Oyuncu Halit Akçatepe hayatını kaybetti
Oyuncu Halit Akçatepe hayatını kaybetti

Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti
Asırlık tren garı kütüphane oldu
Asırlık tren garı kütüphane oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1914'te Ruslar tarafından tren garı olarak inşa edilen tarihi bina, dokusuna uygun restore edildikten sonra "Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi" oldu.
Manisa'da tarihi eser operasyonu
Manisa'da tarihi eser operasyonu

Soma ilçesinde çok sayıda tarihi eseri satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Tarihi eserler müzeye teslim edildi
Şehit Ömer Halisdemir'in annesi defnedildi FOTO
Şehit Ömer Halisdemir'in annesi defnedildi | FOTO

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in vefat eden annesi Fadimana Halisdemir, Niğde'de defnedildi

Haberler

Osmanlı sancağı bulunan cami yıllara meydan okuyor
Osmanlı sancağı bulunan cami yıllara meydan okuyor

Genelkurmay Başkanlarının Antalya'daki üçlü zirvesi sona erdi
Genelkurmay Başkanlarının Antalya'daki üçlü zirvesi sona erdi

Antalya'da kritik Suriye zirvesi
Antalya'da kritik Suriye zirvesi

Çocuğunu okula göndermeyen veliye para cezası
Çocuğunu okula göndermeyen veliye para cezası

'Antalyalıların ayakları yerden kesildi'
Antalyalıların ayakları yerden kesildi'

Halk otobüsünde bıçaklı tacizci operasyonu
Halk otobüsünde bıçaklı tacizci operasyonu

Antalya'da izinsiz kazı operasyonu: 6 gözaltı
Antalya'da izinsiz kazı operasyonu 6 gözaltı

Antalya'da bir savcı FETÖ'den tutuklandı
Antalya'da bir savcı FETÖ'den tutuklandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 