Güncelleme: 03:25, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Zeytintaş Mağarasındaki 'Makarna' sarkıtları şaşırtıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan ve sarkıt, dikit ve sütunlarının oluşumunun devam ettiği Zeytintaş Mağarası, dünyada eşi ve benzeri bulunmayan "Makarna" sarkıtları ile ziyaretçilerini büyülüyor.

Mağara oluşumu bakımından Türkiye'nin en zengin kentlerinden olan ve 500 mağaraya ev sahipliği yapan Antalya'da, eşsiz yeraltı güzelliklerinin de sektöre kazandırılması amaçlanıyor. Bunlardan biri de turistlerin gözdelerinden olması beklenen ve turizmi deniz, kum, güneş üçgeninden kurtarmayı amaçlayan Antalya Valiliğinin alternatif turizmi geliştirme projeleri kapsamında yer alan Zeytintaş Mağarası.

Mağara, yılda 10 milyonun üzerinde yerli ve yabancının ziyarete geldiği Antalya'nın en özel, doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

"MAKARNA" SARKITLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Akbaş köyünde yapılan taş ocağı çalışması sırasında patlatılan dinamitlerle ortaya çıkan ve 2002 yılında ziyarete açılan Zeytintaş Mağarası'nda oluşumu devam eden binlerce, sarkıt, dikit ve sütun bulunuyor. Uzunlukları 70 santimetreyi bulan ve dünyada eşi olmayan "Makarna" sarkıtlar, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Yaklaşık 14 metre derinliğinde ve çift katlı olan mağaranın alt katı yan dehlizlerle 136 metre, alt katı ise 97 metre uzunluğunda. Sarkıt, dikit ve sütunları her türden damlataşlar ile kaplı mağarada, büyük sütunlar arasında yer alan gölcükler de ziyaretçileri hayran bırakıyor.

FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Rehber eşliğinde gezdirilen mağarada, sarkıtlara zarar verilmemesi amacıyla fotoğraf ve video çekimine izin verilmiyor.

Anadolu Ajansı muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Antalya Valiliğinden aldığı özel izinle fotoğraf çekimi yaptığı mağaranın bazı bölümlerinde ziyaretçiler yüksek sesle konuşmamaları için uyarılıyor, mağaranın bulunduğu tepede de vatandaşların hayvan otlatmasına izin verilmiyor.