Güncelleme: 17:33, 31 Mart 2017 Cuma

Oyuncu Halit Akçatepe hayatını kaybetti





Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe, Ataşehir'de bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede öldü. Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Akçatepe, Hababam Sınıfı'ndaki "Güdük Necmi", Süt Kardeşler'deki "Ramazan", Köyden İndim Şehire filmindeki "Gayret" karakterleriyle sinemaseverlerin hafızalarına kazınmıştı.

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