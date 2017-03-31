18:43, 31 Mart 2017 Cuma

Öksüz ve Batmaz'ın ABD'deki fotoğrafları da iddianamede





FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile darbe girişiminin sivil yöneticilerinden tutuklu Kemal Batmaz'ın darbe planını onaylatmak için gittikleri New York'ta havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün (örgüt literatürüne göre) "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile darbe girişiminin sivil yöneticilerinden tutuklu Kemal Batmaz'ın darbe planını onaylatmak için gittikleri New York'ta havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin, mahkemeye gönderilen iddianamede, Öksüz ve Batmaz'ın ABD'ye girişleri sırasında havaalanında çekilen fotoğrafları da yer aldı. İddianamede, 11 Temmuz 2016 tarihli fotoğrafların Öksüz ve Batmaz'ın örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e darbe planını onaylatmak için gittikleri ABD'nin New York eyaletindeki havaalanında çekildiği, vesikalık fotoğrafların ABD'li makamlarca gönderilen yazıda yer aldığı belirtildi.

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