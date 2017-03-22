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FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 tahliye
FETÖ'nün medya yapılanması davasında 21 tahliye

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki beşinci duruşmasında, sanık ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Buna göre heyet, tutuklu sanıklar kapatılan ''Rotahaber'' sitesinin sahibi Ünal Tanık, Mutlu Çölgeçen, Ufuk Şanlı, Davut Aydın ve Emre Soncan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Atilla Taş, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar verdi.

Firari sanıklar Bülent Ceyhan ve ''fuatavni'' hesabının kurucusu olduğu belirlenen Said Sefa hakkındaki yakalama kararının beklenilmesine hükmedildi.



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