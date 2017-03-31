18:53, 31 Mart 2017 Cuma

İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebi May'e iletildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon'un, ülkesinin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığının oylanacağı yeni referandum talebinin yer aldığı mektubun, merkezi hükümetin Başbakanı Theresa May'e iletildiği bildirildi.

İskoçya Parlamentosunda salı günü yapılan oylamada, bölgesel hükümetin hazırladığı ikinci bağımsızlık referandumu tasarısının 59'a karşı 69 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesinin ardından kaleme alınan mektup, bugün Birleşik Krallık başbakanlığına ulaştırıldı.

MEKTUPTA NELER YAZIYOR?

Bölgesel hükümetin yeni bir bağımsızlık referandumu için Londra'daki merkezi hükümetten resmi izin talebi niteliğindeki mektupta Sturgeon, AB'den ayrılma (Brexit) kapsamında şimdiye kadar bölgesel yönetimlerin sesinin "büyük ölçüde göz ardı edildiğini" bildirdi.

Bileşik Krallık'ın AB'den ayrılmaya karar vermesini takiben, İskoçya'nın bağımsızlık konusunu yeniden gözden geçirme hakkı olduğunu savunan Sturgeon, May'e hitaben, "İskoç parlamentosunun iradesinin önünde durmanız için hiçbir makul neden yok ve umuyorum böyle de yapmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık Çarşamba günü Brexit sürecini resmen başlatmıştı. Böylece ülke 1973'den bu yana üyesi olduğu AB'den iki yıl içinde ayrılmış olacak.