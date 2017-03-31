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AB sığınmacılar için sözünün üçte birini bile tutmadı
AB sığınmacılar için sözünün üçte birini bile tutmadı

AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 777 milyon avrosunu aktardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlamayı taahhüt ettiği 3 milyar avronun yalnız 777 milyon avrosunu ulaştırdı.

AB Komisyonu, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere AB'nin sağlamayı taahhüt ettiği mali destek için kurulan idari komitenin 6’ncı toplantısının Brüksel’de bugün yapıldığını açıkladı.

Komite, sığınmacıları desteklemek için gelen yeni projelerin değerlendirildiği belirtirken yapılan açıklamada, toplam değeri 46,1 milyon avroluk eğitim ve sağlık alanında 7 yeni insani projenin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için kurulan fona toplam 2,2 milyar avro tahsis edildiği, 46 proje için 1,5 milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığı ve bu projelere 777 milyon avroluk ödeme yapıldığı kaydedildi.

"TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN 3 MİLYAR AVRO TAAHHÜT ETMİŞTİ"

AB, 29 Kasım 2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 2017 sonuna kadar 3 milyar avroluk fon sağlamayı taahhüt etmişti. 18 Mart’taki zirvede ise bu bütçenin bitmesi durumunda 2018 sonuna kadar 3 milyar avroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Fonların, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.

Türkiye, uzun süredir AB’nin Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılara yönelik bu mali yardımını yeterince hızlı aktarmadığını ve yapılan sığınmacı mutabakatında AB tarafının yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtiyor.

Türkiye, dünyada en fazla sayıda sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke durumunda. Türkiye'de 3 milyonun üzerindeki sığınmacının yaklaşık yarısını çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, Türkiye’nin sığınmacılar için harcadığı paranın, sivil toplum kuruluşları ve belediye harcamalarıyla birlikte yaklaşık 24 milyar avro civarında olduğu öngörülüyor.



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