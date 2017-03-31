19:21, 31 Mart 2017 Cuma

15 Temmuz darbe girişimi dakika dakika iddianamede

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianamede, darbe günü yaşananların başlangıcı olarak, Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir subayın Milli İstihbarat Teşkilatına (MİT) gidip FETÖ'cülerin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı almak için kuruma saldırı yapılacağı ihbarında bulunduğu 16.16 saati baz alındı.

İddianamede, darbe günü ve gecesi yaşananlar, saat 16.00'dan itibaren ayrıntılı şekilde yer aldı.

Darbe girişimi günü yaşananların başlangıcı olarak, Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir subayın MİT'e gidip FETÖ'cülerin MİT Müsteşarı Fidan'ı almak için kuruma saldırı yapılacağı ihbarında bulunduğu 16.16 saatinin baz alındığı iddianamede, sonraki saatlerde yaşananlar ise şöyle sıralandı:

"Saat 16.16 sıralarında Kara Havacılık Komutanlığında görevli bir subayın MİT'e giderek, FETÖ üyesi askerler tarafından MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın alınması için kuruma saldırı olacağını ihbar ettiği, MİT Müsteşarlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda bahse konu ihbarın ciddiye alındığı, ihbar sonrası Müsteşar Fidan'ın Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i telefonla aradığı, konu hakkında bilgi verdiği ve bir müsteşar yardımcısını ayrıntıları aktarmak üzere Genelkurmay karargahına gönderdiği anlaşılmıştır.

SAAT 17.00 VE SONRASI

Saat 17.32'de, MİT Müsteşarlığından bir müsteşar yardımcısının Genelkurmay karargahına geldiği, ihbarla ilgili Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Güler'i bilgilendirdikten sonra saat 17.54'te Genelkurmay karargahından ayrıldığı, bahse konu bilgilendirmeden sonra Orgeneral Güler'in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a detaylı bilgi verdiği ve MİT Müsteşarı Fidan'ı karargaha davet etmeyi teklif ettiği belirlenmiştir.

SAAT 18.00 VE SONRASI

Saat 18.10'da, MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay karargahına geldiği, komutanların toplantısına dahil olduğu, toplantıda komutanlara, gelen ihbarın daha büyük planın parçası olabileceğini beyan ettiği, saat 18.30'da MİT Müsteşarı'nın değerlendirmesinden sonra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezini aradığı, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdiği tespit edilmiştir.

SAAT 19.00 VE SONRASI

Saat 19.05'te, detayları harekat özet defterinden anlaşılacağı gibi, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinden Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Güler'in emriyle, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezine Türk hava sahasındaki tüm uçakların indirilmesi ve uçak kaldırılmaması talimatı verildiği, saat 19.07'de, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinde vardiya amiri Albay Armağan'ın Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini kayıt özellikli telefondan aradığı, Genelkurmay Başkanı'nın uçuşların iptal edildiğine ilişkin emrini Yarbay Recep Baykal'a ulaştırdığı anlaşılmıştır.

Saat 19.09'da, saat 19.07'de Genelkurmay Başkanı'nın emriyle uçuşların iptal edildiği bilgisi Hava Kuvvetleri Harekat Merkezine ulaştırıldıktan sonra, darbecilerin hava trafiğini yeniden açtırmak için Antalya'da saat 19.50 sıralarında gerçekleştirilmesi planlanan Solotürk uçaklarının programını bahane ettikleri, bu nedenle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi Amiri Albay Devrim Orhan'ın Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezine telefon açtığı, hava trafiğini yeniden açtırmaya çalıştıkları belirlenmiştir.

Saat 19.16'da, detayları harekat özet defterinden anlaşılacağı gibi, saat 19.05'te havadaki uçakların indirilmesi ve izinsiz uçak kaldırılmaması emrinin teyit edildiği, saat 19.25'te, Orgeneral Akar'ın 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak'ı aradığı ve Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulundan hiçbir tank ve zırhlı aracın birlik dışına çıkmaması yönünde talimat verdiği,

Saat 19.26'da MİT Müsteşarı Fidan'ın Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığı, kendilerine ulaşamayınca koruma müdürü ile görüştüğü, Cumhurbaşkanı'nın güvenliği ile ilgili bir problemin olup olmadığını ve ilave güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyup duymadıklarını sorduğu,

Saat 19.26'da, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Güler'in özel kalem müdürü, Genelkurmay Karargah dosyasında şüpheli Kurmay Yarbay Bünyamin Tümer'in, Mehmet Partigöç'ün odasına gittiği, komutanlar ve MİT Müsteşarı arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdiği,

Saat 19.45'te, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinden Tuğgeneral İlhan Kırtıl'ın, Albay Devrim Orhan'ın saat 19.09'da Solotürk uçuşları nedeniyle hava trafiğinin açılması için yaptığı telefon görüşmesine cevap olarak Hava Kuvvetleri Harekat Merkezini kayıt özellikli telefondan aradığı, Tuğgeneral Kemal Mutlum'a ulaşamayınca Yüzbaşı Caner Gökçeoğlu ile saat 19.45'te görüştüğü, Solotürk, Suriye'deki CAP uçakları ile İHA'ların uçuşunun serbest olduğu bilgisini verdiği anlaşılmıştır.

Saat 19.48'de, detayları harekat özet defterinden anlaşılacağı gibi, Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinde Tuğgeneral Kırtıl'ın emriyle Solotürk, Suriye CAP uçakları ile İHA'ların uçuşa devam edebilecekleri, kuryelerin durumunun yarım saat içinde belli olacağı emri verildiği belirlenmiştir.

SAAT 20.00 VE SONRASI

Saat 20.01'de, detayları harekat özet defterinden anlaşılacağı gibi, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden Yüzbaşı Caner Gökçeoğlu tarafından Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinin emriyle ulaştırma uçaklarına uçuşun serbest olduğu bilgisinin geçildiği, saat 20.02'de Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezinden Tuğgeneral Kırtıl tarafından 'Yurt içi ve yurt dışı harekat gerekli olursa Genelkurmay ile koordine kurularak izin alınacaktır.' emrinin yayımlandığı,

Saat 20.05'te, Hava Kuvvetlerindeki darbecilerin uçuşu serbest bırakılmayan uçakların uçuşunun da serbest olduğunu duyurmaya başladıkları anlaşılmıştır.

Saat 20.09'da, Genelkurmay Personel Başkanı İlhan Talu'nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın makamında MİT Müsteşarı Fidan'ı gördüğü ve odadan çıktıktan sonra Talu'nun Cemil Turhan'a, 'Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığına gittiğini, FETÖ mensubu personelle ilgili tutuklamaların hemen başlayacağını' söylediği, bu görüşmeden sonra Genelkurmay karargahı içindeki darbeci grubun paniğe kapıldığı, kendilerinin ve darbe hazırlığı yapan diğer örgüt üyelerinin tutuklanacağı endişesi ile şüpheli Adil Öksüz ve diğer sivil örgüt üyelerinin bilgisi dahilinde FETÖ/PDY mensubu Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin koordinesiyle 16 Temmuz 2016 tarihinde saat 03.00 olarak belirlenen darbeye teşebbüs saati öne çekilerek saat 20.30 olarak belirlendiği,

Saat 20.22 itibarıyla MİT Müsteşarı Fidan'ın Genelkurmay karargahından ayrıldığı,

Saat 20.23'te, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında toplanan 33 Özel Kuvvetler görevlisinin Genelkurmay karargahına doğru otobüsle yola çıktıkları,

Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinde görevli Yüzbaşı Caner Gökçeoğlu'nun kayıt özellikli telefondan 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Murat Cengiz'i saat 20.25'te aradığı, bu saat itibarıyla Hava Kuvvetleri Harekat Merkezindeki darbeci askerlerin Tuğgeneral Kemal Mutlum'un talimatıyla ilgili yerlere, bütün uçakların uçuşlarının serbest olduğunu, 'Şu an hepsi açık.' diyerek gerçeğe aykırı duyurdukları tespit edilmiştir.

Saat 20.46'da, darbenin gece saat 03.00'te başlayacak olması nedeniyle karargahtan erken ayrılan Genelkurmay Strateji Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin, özel aracıyla Genelkurmay karargahına döndüğü,

Saat 20.49'da, Genelkurmay Başkanı Başdanışmanı Kurmay Albay Orhan Yıkılkan'ın odasına geçtiği, bu saatten sonra faaliyetlerin darbecilerin atama listesinde karargah sorumlusu olarak belirledikleri Mehmet Partigöç, Orhan Yıkılkan, Ramazan Gözel ve Mehmet Dişli tarafından organize edildiği,

Saat 20.51'de, Tümgeneral Dişli ve ve Kurmay Albay Yıkılkan'ın Genelkurmay komuta katına doğru çıktıkları anlaşılmıştır."

SAAT 21.00 VE SONRASI

"Saat 21.00'de, Tümgeneral Mehmet Dişli'nin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın makam odasına girdiği, kendisine 'Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar, tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz' diyerek darbeyi tebliğ ettiği, bunun üzerine Orgeneral Hulusi Akar'ın söylenenlere tepki gösterdiği, bu girişimi hiçbir şekilde desteklemediğini net olarak belirttiği, Mehmet Dişli'nin geri adım atmadığı, odanın dışına çıkarak hazır durumda bekleyen ekibe, komutana müdahale etmeleri emrini verdiği, bu emirle birlikte Özel Kalem Müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel, Kurmay Albay Orhan Yıkılkan, Yüzbaşı Serdar Tekin, Başçavuş Abdullah Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan'ın hep birlikte içeri girdikleri ve Levent Türkkan'ın içeri girer girmez oturmasını, zorluk çıkarmamasını söyleyerek bağırdığı, Genelkurmay Başkanı'nı zorla koltuğa oturttukları, bir bezle ağzını ve burnunu kapattıkları, ellerini plastik kelepçe ile bağladıkları, Genelkurmay Başkanı Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan'ın silahı Genelkurmay Başkanı'na doğrultarak tehdit ettiği, Genelkurmay Başkanı'nın da 'sık ulan' diyerek tepki gösterdiği, 'Ne yaparsanız yapın, bu girişiminizi desteklemeyeceğim' diyerek karşılık verdiği belirlenmiştir.

Saat 21.03'te, Mehmet Partigöç ve bir grup darbeci subayın Gökhan Eski'nin odasına geldikleri, 28.Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün'ü telefonla arayarak, harekete geçme emrini verdikleri,

Saat 21.16'da, Serkan Kılıç, Ali Emre Eral ve Recep Yıldız tarafından Genelkurmay Karargahı'ndaki Silahlı Kuvvetler Harekat Merkezi'nin giriş çıkışını kontrol altına aldıkları, Saat 21.20'de, Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığından hareket eden ve içinde 33 Özel Kuvvetler personelini taşıyan otobüsün Genelkurmay Karargahı'na ulaştığı,

Saat 21.22'de, Akıncı Üssü'nden gelen Özel Kuvvetler personeli 33 kişiyi Gökhan Eski'nin karşıladığı, Kurmay Albay Doğan Öztürk ve Başçavuş Suat Sağlam refakatinde Genelkurmay Başkanı'nın giriş çıkış yaptığı 1-A kapısından girerek komuta katına çıktıkları,

Saat 21.23'te, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu'nun Özel Kuvvetler Komutanlığı personeline Genelkurmay karargahı koridorunda yol gösterdiği ve 2. Başkanın koruması Yusuf Yalçın ve nöbetçi astsubay Mehmet Satun'a olayın bir tatbikattan ibaret olduğunu söyleyerek yanılttığı tespit edilmiştir.

Saat 21.26'da, darbeciler tarafından oluşturulan Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubunda, bu saat itibarıyla, 'E-5 ve TEM'den İstanbul dışına çıkan trafik serbest bırakılacak, İstanbul içine giren trafik engellenecek ve geri çevrilecek' emrinin verildiği,

Saat 21.28'de, darbeciler tarafından oluşturulan Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubunda, bu saat itibarıyla 'Alınması gerekenlerin derhal alınması' talimatının verildiği,

Saat 21.29'da Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın 135. Filosu'na ait iki adet Cougar tipi helikopterin Yalova Meydan Komutanlığına indiğinin ve yakıt ikmali yaptığının Yalova kuleden rapor edildiği,

Saat 21.37'de, Genelkurmay Karargahı mesaj ve evrak dağıtım sistemi (MEDAS) üzerinden 'Hazırlık İkazı ve Birlik İntikali konulu mesajın 'MAGG 5101' adresine gönderildiği,

Saat 21.43'te, Adana İncirlik 10. Üs Komutanlığı'nda yakıt ikmali için tanker uçağı kaldırıldığı, içinde şüpheliler Hava Pilot Kurmay Binbaşı Orçun Kuş (Uçak Komutanı), Hava Pilot Üsteğmen Eyüp Bahadır Pekince (Yardımcı Pilot), Hava Pilot Üsteğmen Yavuz Çam (Yardımcı Pilot), Hava Uçak Bakım Astsubay Ferdi Evcimik (Hava Yakıt ikmal Operatörü) olan 58-0110 Asena 02 isimli uçağın (1 libre = yarım ton) yakıtla saat 21.43'te, Adana İncirlik 10. Tanker Üssü'nden, tanker uçağının kaldırılması yasak olmasına rağmen kanunlara ve emirlere aykırı kalkış yaptığı,

Saat 21.47'de, Adana İncirlik 10. Üs Komutanlığı'nda yakıt ikmali için tanker uçağı kaldırıldığı, içinde şüpheliler Hava Pilot Üsteğmen Osman Yılmaz (Uçak Komutanı), Hava Pilot Kurmay Albay Erhan Gazioğlu (Yardımcı Pilot), Hava Pilot Kurmay Yüzbaşı Murat Altay (Yardımcı Pilot), Hava Uçak Bakım Astsubay Hasan Kargın (Hava Yakıt İkmal Operatörü) olan 60-0325 Asena01 isimli uçağın 150500 Libre yakıtla Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı Üssü'nden tanker uçağının kaldırılması yasak olmasına rağmen kanunlara ve emirlere aykırı olarak kalkış yaptığı, uçakların her türlü telsiz ve Rapcon ikazına rağmen, geri dönüş yapmadıkları ve kendilerine belirtilen rotaları takip etmedikleri, uçuş sırasında telsizlerini kapalı tuttukları, Guard kanaldan yapılan yayınları dikkate almadıkları, ASENA01 isimli tanker uçağı ile 16/07/2016 tarihinde saat 03:17'de, saat 04:04'te, saat 05:01'de toplam 6 kez havada Ankara'da darbe faaliyetine katılan F-16 uçaklarına yakıt ikmali yaptıkları anlaşılmıştır.

Saat 21.48'de, Genelkurmay Karargahı MEDAS üzerinden 'ATAMA' konulu mesajın,

Saat 21.52'de yine MEDAS üzerinden 'Zırhlı Muhabere Aracı İntikali' konulu mesajın,

Saat 21:53'te, MEDAS üzerinden 'katılışlar' konulu mesajın gönderildiği,

Saat 21.56'da ise 'Yurtta Sulh' isimli Whatsapp grubunda 'Akom kontrol altına alındı' bilgisinin verildiği belirlenmiştir.

SAAT 22.00 VE SONRASI

Saat 22.05 itibariyle, darbeciler tarafından oluşturulan 'Yurtta Sulh' isimli WhatsApp grubunda, '1. Ordu komutanı sürekli Kuleli Komutanını arıyor, 1.Ordu Komutanı hemen alınmalı' talimatının verildiği,

Saat 22.08'de, şüpheli Adem Kırcı'nın Şahin-1 kodlu mühimmat yüklü F-16 uçağı ile Akıncı Üssü'nden izinsiz kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı, aynı gün saat 22.44'de Akıncı Üssü'ne indiği, Saat 22.16'da, detayları harekat özet defterinden anlaşılacağı gibi, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 6 adet F-16 uçağının izinsiz kalkışa hazırlandığı, ayrıca Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan da 4 adet F-16 uçağının izinsiz kalkış yaptığı,

Saat 22.17'de, darbeci askerler tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, İhsan Uyar, Ertuğrul Gazi Özkürkçü'nün Genelkurmay Karargahı'ndan zorla çıkarıldıkları,

Saat 22.18'de, Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Emir Subayı Yunus Can'ın elleri ve gözleri bağlı olarak Genelkurmay Başkanlığı 1-A kapısından çıkarıldığı,

Saat 22.20'de, Akıncı Üssü'nden keşif ve koordinat belirleme amacıyla Kayseri'den getirilen GÖREN uçağını kaldırdıkları, şüpheli Ahmet Özçetin'in talimatı ile Akıncı Üs'ünde bulunan şüphelilerden Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığında Kurmay Yarbay olarak görev yapan Olgun Acuce ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında Binbaşı rütbesi ile görev yapan Mustafa İleez'in GÖREN uçağıyla gelen şüpheliler ile saat 22:20 sıralarında Akıncı Üs'ünden havalandıkları, Olgun Acuce ve Mustafa İleez'in uçak sistemine Ankara Gölbaşı'nda Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ve Gölbaşı Polis Özel Harekat Binası'nın koordinatlarını girdikleri, Ankara ili semalarında saat 22.20-03.00 saatleri arasında GÖREN uçağı ile şehir üzerindeki insan ve araç trafiğini şüphelilerin eylemin devamı boyunca havada uçuş yapan F-16 Jetlerine bildirdikleri anlaşılmıştır.

Saat 22.21'de, Genelkurmay Karargahı mesaj ve evrak dağıtım sistemi (MEDAS) üzerinden 'Sıkıyönetim Direktifi' konulu mesajın 'tüm bakanlıklar' adreslerine gönderildiği,

Saat 22.28'de, haber kanallarında 'İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi Jandarma tarafından trafiğine kapatıldı' şeklinde son dakika haberlerinin yapılmaya başlandığı,

Saat 22.29'da, İmralı Adası'nın kuzeyinde 5-6 adet izinsiz uçuş yapan helikopter trafiğinin olduğu,

Saat 22.30'da, şüpheli Nazif Baysal'ın saat 07.15'te Korgeneral Hasan Küçükakyüz ve Hava Teknik Okullar Komutanı Tümgeneral Çulha ile eşlerini İstanbul'a götürme görevi için CN235 tipi uçağın birinci pilotu olarak İzmir Çiğli'den Atatürk Havalimanı'na geldiği, saat 22.30 sıralarında SAT Komutanlığı'nda görev yapan tam teçhizatlı askerleri Atatürk Havalimanı'ndan aynı uçak ile darbenin yönetim merkezi Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'na getirdiği, şüphelinin kullandığı uçakta 2. pilot olarak Sefa Sefer Güleroğlu, teknisyenler Murat Taşar ve Ramazan Aytekin'in de bulunduğu belirlenmiştir.

Saat 22.32'da, darbeciler tarafından oluşturulan "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubunda, bu saat itibarıyla, 'İstanbul Emniyet Müdürü boğaz köprüsüne geliyor, ivedi tutuklanması gerekiyor' talimatının verildiği,

Saat 22.35'de, Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan 6 adet F-16 uçağının izinsiz kalkış yaptığı, pilotlar Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Erdem Erdoğan, Fatih Şen, Aziz Ersel Emanet, Ahmet Özdemir, Ceyhan Karakurt ve Yıldıray Korkmaz tarafından kullanılan F-16 uçaklarının Ankara üzerine geldiğinde alçak uçuş yaptıkları ve Ankara semalarında alçak uçuş yaptıktan sonra Akıncı Üssü'ne indikleri anlaşılmıştır.

Saat 22.36'da Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Tuğgeneral Kemal Mutlum'un Erzurum kuleyi arayarak, 2 adet F-16 uçağının kaldırılması, içinde İçişleri Bakanı'nın bulunduğu sivil uçağın Malatya Erhaç Havalimanı'na indirilmesi talimatını verdiği,

Saat 22.42'de, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'ndan kalkıp saat 17.00 sıralarında Akıncı Üssü'ne inen GÖREN uçağının Akıncı Üssü'nden Ankara üzerinde 'Role, Gözetleme, Rover' üzerinden görüntüleri iletme, lazerle işaretleme ve tespit ettiği koordinatları F-16 uçaklarına bildirmek üzere, izinsiz kalkış yaptığı,

Saat 22.42'de, şüpheli Selahattin Yorulmaz'ın mühimmat yüklü F-16 uçağı ile yanında pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ile Akıncı Üssü'nden izinsiz kalkış yaptığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı ve saat 00:01'de Akıncı Üssü'ne indiği,

Saat 22.45'te, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'nın arandığı, izinsiz kalkan 6 adet F-16 uçağının geri dönmesi için çağrı yapılmasının talep edildiği, ancak uçakların çağrıya cevap vermediğinin tespit edildiği belirlenmiştir.

Saat 22.48'de, şüpheli Aziz Ersel Emanet'in mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ne geldiği, gelirken Ankara üzerinden alçak irtifada yüksek süratle uçuş yaptığı ve Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ne indiği, şüphelinin saat 22.48 sıralarında Akıncı Üssü'nden yeniden havalandığı, Ankara üzerinde alçak uçuş yaptığı ve saat 00.15 sıralarında Akıncı Üssü'ne indiği,

Saat 22.53'te, Kütahya radarı tarafından iki adet helikopterin İmralı Adası yakınlarında uçuş yaptığının tespit edildiği,

Saat 22.54 itibarıyla havada Diyarbakır'dan kalkan 6 adet F-16 uçağı, Akıncı Üssü'nden kalkan 4 adet F-16 uçağı, İncirlik'ten kalkan 2 adet tanker uçağı ve Akıncı Üssü'nden kalkan 1 adet keşif gözetleme (GÖREN) uçağının izinsiz olarak havada olduğunun tespit edildiği,

Saat 22.54'de, darbeciler tarafından oluşturulan Yurtta Sulh isimli WhatsApp grubunda, bu saat itibariyle "AKP İl Teşkilatı yolda, geçirmeyin, ateş serbest' talimatının verildiği,

Saat 22.55'te Özel Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Tuğgeneral Semih Terzi'nin Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı kulesinde görevli albay Akgülay'dan Ankara'ya gitmek üzere iki adet kasa nakliye uçağı ayarlamasını istediği, albayın bu durumu Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat merkezine sorduğu, izin verilmemesi gerektiği söylendikten sonra Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde bulunan Şüpheli Tuğgeneral Osman Nuri Gür'ün Diyarbakır kuleye telefon açtığı ve Semih Terzi'nin iki adet nakliye uçağı ile Etimesgut havalimanına gelmesi konusunda yardımcı olunmasını talep ettiği, ilerleyen dakikalarda Semih Terzi'nin bir adet Casa uçağı ile izinsiz kalkış yaparak, Ankara Etimesgut havalimanına doğru hareket ettiği anlaşılmıştır."