Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük gözdağı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nisan 2016'da Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşanan çatışmaların ardından büyük meblağlı anlaşmalar imzaladıklarını, en çağdaş, yüksek dakikliğe ve tahrip gücüne sahip silahlar sipariş verdiklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileri ve nisanda Ermenistan ordusu ile yaşanan çatışmalara katılan bazı subaylarla bir araya geldi.
Nisandaki çatışmalarda Azerbaycan ordusunun kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde Azerbaycan bayrağının dalgalandığını hatırlattı. Aliyev, "Geçen seneki çatışmalar, Azerbaycan halkı ve devletinin işgal durumunu hiçbir zaman kabullenmeyeceğini, kendi toprak bütünlüğünü ne pahasına olursa olsun sağlayacağını ortaya koydu." dedi.
Ermenistan'ın kendi ordusu hakkında yıllardır oluşturmaya çalıştığı imajın nisan çatışmalarında yerle bir edildiğini söyleyen Aliyev, "Bölgede güçlü bir ordu varsa o da Azerbaycan ordusudur. Bu çatışmalar, Ermenistan'ın dış yardım almadan topraklarımızı işgal altında tutamayacağını da gösterdi." ifadelerini kullandı.
Ermenistan'ın nisan çatışmalarının sona ermesi için farklı ülkelere, uluslararası kurumlara başvurduğunu anımsatan Aliyev, şöyle devam etti:
"Halbuki Dağlık Karabağ bizim iç sorunumuz. Dağlık Karabağ tüm dünya ülkeleri tarafından Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olarak tanınıyor. Dağlık Karabağ'da ve işgal altındaki diğer topraklarda meydana gelen ve gelebilecek tüm olaylar bizim iç meselemiz. Hiçbir uluslararası kurum veya ülke bizim iç işlerimize karışamaz."
Ülkeyi ve orduyu güçlendirmeye devam edeceklerine dikkati çeken Aliyev, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Mali durumumuz önceki yıllar gibi değil fakat ordunun ihtiyaçları için hiçbir kısıtlama yapmıyoruz. Bütçede en büyük giderler askeri giderlerdir. En çağdaş silah ve araçlar alıyoruz. Nisan çatışmalarından sonra büyük meblağlı anlaşmalar imzaladık ve en çağdaş, yüksek dakikliğe ve tahrip gücüne sahip silahlar sipariş ettik. Onların bir kısmı ülkeye getirildi.
Biz işgal altındaki topraklarımıza döneceğiz. Bu bizim başlıca görevimiz. Geçen sene işgalden kurtardığımız topraklarda olduğu gibi diğer topraklarımızda da Azerbaycan bayrağı yükselecek."
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Nisan çatışmalarından sonra büyük meblağlı anlaşmalar imzaladık ve en çağdaş, yüksek dakikliğe ve tahrip gücüne sahip silahlar sipariş ettik. Onların bir kısmı ülkeye getirildi" dedi
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