19:58, 31 Mart 2017 Cuma

Denizli'nin ilk kitap fuarı kapılarını açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Denizli'de ilk defa düzenlenen kitap fuarı, 123 yayınevinin katılımıyla açıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "1. Denizli Kitap Fuarı", Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kitabın olduğu yerde mutluluğun, barışın ve saygının bulunduğunu, Denizli'de böyle bir kitap fuarının düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları olarak konusu Denizli olan 111 eser yayımladıklarını, düzenledikleri bu fuarın ne kadar önemli olduğunu çocukların gözündeki mutluluktan anladığını söyledi.

FUAR 10 GÜN AÇIK

Öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda ziyaretçiler, stantlardaki kitapları incelediler. 164 yazar ile 123 yayınevinin eserlerinin sergileneceği fuar 10 gün açık kalacak. Yazarların okurla buluşacağı kitap fuarında, 50'ye yakın yazar da imza günü düzenleyecek.