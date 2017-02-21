Hatay'da 44 sanıklı darbe girişimi davasında ilk duruşma

Hatay'da, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak belirlenen dönemin 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Polat'ın da aralarında yer aldığı 39'u tutuklu, 3'ü tutuksuz, 2'si firari 44 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, o dönem Hatay'da 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 121. Serinyol Er Eğitim Alayı ile Garnizon Komutanlığında görevli askerler, görevden ihraç edilen polisler ve muhtarın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Tutuklu yargılanan sanıkların savunmaları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedildi.
Mahkeme Başkanı Ahmet Turan Oral, TSK'da yuvalanan terör örgütü mensuplarınca hazırlanarak kuvvet komutanlarına gönderilen "Sıkıyönetim Direktifi" adlı belgeyle sözde "Hatay sıkıyönetim komutanı" olarak adı geçen Polat'a isnat edilen suçlamayı okudu.
Söz verilen Polat, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, devlet ve milletin aleyhine bugüne kadar kötü bir şey yapmadığını iddia etti.
Sanık Polat, darbe teşebbüsü günü biri sabah, diğeri de akşam saatlerinde iki devir teslim töreninin olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"İlk öncelikle Serinyol Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında saat 10.00'da tören vardı. Buraya katıldım, görevi devralan Albay M.Y. ile ilk defa orada karşılaştım. Daha öncesinden tanımam. Örgüt yöneticisi olarak onlara talimat verdiğimden bahsedilmiş. Ama M.Y. ile o gün tanıştım. Buradaki törenin ardından 18.00'deki Hudut Alay Komutanlığındaki törene kadar Hassa ilçesinde karakola denetime gittim. Darbe yapacak olsam, bundan haberim olsa niye uzak bir karakola gidip denetleme yapayım? Törenin ardından bir süre kameriyede oturduk. Daha sonra Hudut Alay Komutanlığı görevini devralan Albay N.E. sınırda kritik bir konu olduğunu belirterek ayrıldı. Ben de alaya geçtim. "
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