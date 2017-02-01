20:15, 31 Mart 2017 Cuma

BM'den İsrail'e kınama





BM Genel Sekreteri Guterres'ten, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınama geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yeni yerleşim birimi inşa etme kararını kınadı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme kararının hayal kırıklığına uğrattığını belirtti. Guterres, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınadı. Antonio Guterres, yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk çerçevesinde yasadışı olup barışa engel teşkil ettiğini ifade etti.

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