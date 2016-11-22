20:27, 31 Mart 2017 Cuma

Denizli'deki FETÖ davasında ilk ceza kararı kesinleşti



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Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden ceza alan iki tutuklu sanığın üst mahkemeye yaptığı itirazlar reddedilerek cezaları kesinleşti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde "terör örgütüne üyelik" suçundan Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklu yargılanan Denizli Ticaret İl Müdürlüğü eski çalışan C.İ. ile "terör örgütüne bilerek yardım etmek" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen C.A. hakkında 7 Şubat'ta verilen karar için sanık avukatları birinci üst derece mahkemeye başvurdu. Dosyaları inceleyen Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, iki sanığın başvurularını esastan reddetti ve sanıkların mahkumiyetinin kesinleştiğine karar verdi.

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