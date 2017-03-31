Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.
Anlaşmayı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Güney Osetya adına Orgeneral İbragim Gassayev Moskova'da imzaladı.
Şoygu burada yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını savunarak, "Bu anlaşma çatışmaların yeniden başlaması ve 2008 yılındaki olayların tekrarlanması fikrini ortadan kaldırıyor." dedi.
Gassayev de anlaşmayla Güney Osetya'nın savunma ve güvenliğini ciddi olarak güçlendirdiklerini belirterek, yardımlarından ötürü Rusya'ya teşekkür etti.
Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşma imzalandı
Wikileaks, CIA'nın siber operasyonlarında kullandığı kötü amaçlı yazılımları başka ülke ve örgütlere ait gibi gösterdiğini ileri sürdü
BM Genel Sekreteri Guterres'ten, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınama geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Nisan çatışmalarından sonra büyük meblağlı anlaşmalar imzaladık ve en çağdaş, yüksek dakikliğe ve tahrip gücüne sahip silahlar sipariş ettik. Onların bir kısmı ülkeye getirildi" dedi
AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 777 milyon avrosunu aktardı
İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Sturgeon'un, ülkesinin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığının oylanacağı yeni referandum talebinin yer aldığı mektubu, merkezi hükümetin Başbakanı May'e iletildi
Almanya, siber saldırılara karşı ülkenin silahlı kuvvetlerine bağlı siber ordu kuracak
ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kostelacnik, "Macaristan'da Müslümanların başlangıçtan beri toplumun bir parçası olmasına rağmen çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını biliyorum" dedi
Beyaz Saray, 2. Abdullah'ın 5 Nisan'da ABD Başkanı Trump tarafından ağırlanacağını açıkladı. Trump, 3 Nisan'da da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Beyaz Saray'da görüşecek
Ölümle tehdit edildiğini açıklayan Irak'taki Şiilerin dini lideri Sadr vasiyet açıklaması yaptı
Sudan Dışişleri Bakanlığı, "Bütün raporlar Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan eyaletlerinde güvenliğin ve istikrarın bulunduğunu vurguluyor" dedi
Avrupa Rohingya Konseyi, "General Min Aung Hlaing'in Rohingyalara ilişkin yaptığı yorumları kınıyor ve kati surette reddediyoruz" açıklaması yaptı
Lübnan Turizm Bakanı Kaydanyan bir televizyon programında sarf ettiği "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim", "Türkiye'yi sevmiyorum" sözleriyle Lübnan'da tartışmaya sebep oldu
Suudi Arabistan'ın, Filistin'e 30, 8 milyon dolar yardım yaptığı bildirildi.
Çeçenistan parlamentosu, okullarda başörtüsüne izin veren tasarıyı kabul etti
Stoltenberg, yaptığı açıklamada NATO'nun Afganistan, fakat aynı zaman da Bosna Hersek ve Kosova’da operasyonlardan ders çıkardığını söyledi