Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:06, 31 Mart 2017 Cuma
Kafkaslar
20:30, 31 Mart 2017 Cuma

  • Paylaş
Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı
Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı

Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşma imzalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşmanın imzalandığı bildirildi.

Anlaşmayı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Güney Osetya adına Orgeneral İbragim Gassayev Moskova'da imzaladı.

Şoygu burada yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını savunarak, "Bu anlaşma çatışmaların yeniden başlaması ve 2008 yılındaki olayların tekrarlanması fikrini ortadan kaldırıyor." dedi.

Gassayev de anlaşmayla Güney Osetya'nın savunma ve güvenliğini ciddi olarak güçlendirdiklerini belirterek, yardımlarından ötürü Rusya'ya teşekkür etti. 

 



İlgili Konular gürcistan rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kafkaslar Haberleri
Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı
Güney Osetya'nın bazı askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı

Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşma imzalandı
Wikileaks'ten CIA'nın 'hedef şaşırttığı' iddiası
Wikileaks'ten CIA'nın 'hedef şaşırttığı' iddiası

Wikileaks, CIA'nın siber operasyonlarında kullandığı kötü amaçlı yazılımları başka ülke ve örgütlere ait gibi gösterdiğini ileri sürdü
BM'den İsrail'e kınama
BM'den İsrail'e kınama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten, İsrail'in "barışı tehdit eden ve iki devletli çözümü baltalayan tek taraflı tüm eylemlerini" kınama geldi
Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük gözdağı
Azerbaycan'dan Ermenistan'a büyük gözdağı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Nisan çatışmalarından sonra büyük meblağlı anlaşmalar imzaladık ve en çağdaş, yüksek dakikliğe ve tahrip gücüne sahip silahlar sipariş ettik. Onların bir kısmı ülkeye getirildi" dedi
AB sığınmacılar için sözünün üçte birini bile tutmadı
AB, sığınmacılar için sözünün üçte birini bile tutmadı

AB, Türkiye'deki sığınmacılar için kullanılmak üzere taahhüt ettiği 3 milyar avrodan sadece 777 milyon avrosunu aktardı
İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebi May'e iletildi
İskoçya'nın bağımsızlık referandumu talebi May'e iletildi

İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Sturgeon'un, ülkesinin Birleşik Krallık'tan bağımsızlığının oylanacağı yeni referandum talebinin yer aldığı mektubu, merkezi hükümetin Başbakanı May'e iletildi
Almanya siber ordu kuruyor
Almanya siber ordu kuruyor

Almanya, siber saldırılara karşı ülkenin silahlı kuvvetlerine bağlı siber ordu kuracak
Macaristan'da yeni İslam Kültür Merkezi açıldı
Macaristan'da yeni İslam Kültür Merkezi açıldı

ABD'nin Budapeşte Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Kostelacnik, "Macaristan'da Müslümanların başlangıçtan beri toplumun bir parçası olmasına rağmen çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını biliyorum" dedi
Ürdün Kralı 2 Abdullah 5 Nisan'da Beyaz Saray'da olacak
Ürdün Kralı 2. Abdullah, 5 Nisan'da Beyaz Saray'da olacak

Beyaz Saray, 2. Abdullah'ın 5 Nisan'da ABD Başkanı Trump tarafından ağırlanacağını açıkladı. Trump, 3 Nisan'da da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Beyaz Saray'da görüşecek
Irak'ta Sadr vasiyetini ilan etti
Irak'ta Sadr vasiyetini ilan etti

Ölümle tehdit edildiğini açıklayan Irak'taki Şiilerin dini lideri Sadr vasiyet açıklaması yaptı
Sudan'dan ABD'nin seyahat uyarısına tepki
Sudan'dan ABD'nin seyahat uyarısına tepki

Sudan Dışişleri Bakanlığı, "Bütün raporlar Darfur, Mavi Nil ve Güney Kordofan eyaletlerinde güvenliğin ve istikrarın bulunduğunu vurguluyor" dedi
Myanmar Genelkurmay Başkanının quot Rohingya quot yorumuna kınama
Myanmar Genelkurmay Başkanının "Rohingya" yorumuna kınama

Avrupa Rohingya Konseyi, "General Min Aung Hlaing'in Rohingyalara ilişkin yaptığı yorumları kınıyor ve kati surette reddediyoruz" açıklaması yaptı
Lübnanlı Ermeni bakandan tepki çeken Türkiye sözleri
Lübnanlı Ermeni bakandan tepki çeken Türkiye sözleri

Lübnan Turizm Bakanı Kaydanyan bir televizyon programında sarf ettiği "Ermenistan'ı Lübnan'a tercih ederim", "Türkiye'yi sevmiyorum" sözleriyle Lübnan'da tartışmaya sebep oldu
Suudi Arabistan'dan Filistin'e yardım
Suudi Arabistan'dan Filistin'e yardım

Suudi Arabistan'ın, Filistin'e 30, 8 milyon dolar yardım yaptığı bildirildi.
Çeçenistan'da okullarda başörtüsüne izin
Çeçenistan'da okullarda başörtüsüne izin

Çeçenistan parlamentosu, okullarda başörtüsüne izin veren tasarıyı kabul etti
NATO Afganistan Bosna ve Kosova dan ders çıkarmış
NATO Afganistan, Bosna ve Kosova’dan ders çıkarmış

Stoltenberg, yaptığı açıklamada NATO'nun Afganistan, fakat aynı zaman da Bosna Hersek ve Kosova’da operasyonlardan ders çıkardığını söyledi

Haberler

AB'den Gürcistan'a vize serbestisi hakkı
AB'den Gürcistan'a vize serbestisi hakkı

Kırım’ın yasa dışı ilhakının 3. yılı
Kırım ın yasa dışı ilhakının 3 yılı

Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek
Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek

Gürcistan'da basın özgürlüğü protestosu
Gürcistan'da basın özgürlüğü protestosu

Gürcistan'da televizyon kanalı protesto için ekranını kararttı
Gürcistan'da televizyon kanalı protesto için ekranını kararttı

Gürcülerin AB ile vize serbestisinden beklentileri olumlu
Gürcülerin AB ile vize serbestisinden beklentileri olumlu

Kerry'nin uçağından Tiflis'e zorunlu iniş
Kerry'nin uçağından Tiflis'e zorunlu iniş

Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın damadına silahlı saldırı
Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın damadına silahlı saldırı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 