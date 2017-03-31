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Geleceğin akıllı teknolojilerine ait her şey IBPF 2017'de
Geleceğin akıllı teknolojilerine ait her şey IBPF 2017'de

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın (BYV) önemli etkinliklerinden biri olan Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu IBPF 2017 1 Nisan Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni Haber Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının öncülüğünde, mensuplarını
gönüllülük ve medeniyet bilinci temelinde buluşturarak; onların önderlik ve
yöneticilik yeteneklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1996 yılından bu yana faaliyetleri sürdürmekte olan Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, vizyon etkinliği olan Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu IBPF 2017’yi 1 Nisan Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi’nde düzenliyor.

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Vakıf 2012 yılından bugüne kadar her yıl yönetim alanındaki özgün ve sürdürülebilir uygulamaların keşfedilmesi, kamu, özel sektör ve sivil toplum alanında faaliyet gösteren organizasyonlarda başarılı yönetim uygulamalarının iş dünyası, akademisyenler ve öğrenciler ile paylaşılması amacı ile Türkiye’de benzer bir uygulaması olmayan “Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu”nu (“Inspiring Best Practices Forum”, “IBPF”) kesintisiz olarak düzenliyor. IBPF, hedeflediği kesimler tarafından ilgi ile takip edilen, ülkemizdeki önemli bir yönetim etkinliği konumunda.

Sektöründe özgün ve başarılı yönetim uygulamaları olan kuruluşların tecrübelerini paylaşacakları 2017 yılının Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu 1 Nisan Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’in katılımıyla düzenleniyor.

Vakfın IBPF 2017 etkinliğinin gündeminde Geleceğin Akıllı Teknolojileri ve Geleceğin Akıllı Teknolojilerinde Milli Uygulamalar var.

Forumun açılış konuşmalarını BYV Başkanı ve Yıldız Holding Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik gerçekleştirecek. 

Forumun, BYV Kurucular Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyesi İhsan Elhan’ın moderatörlüğünde düzenlenecek Geleceğin Akıllı Teknolojileri başlıklı oturumunda  İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek, GelecekHane Kurucusu, fütürist Halil Aksu ve Arçelik  Üretim Teknolojileri Direktörü Mustafa Esenlik tarafından akıllı teknolojilerin ekonomi, iş hayatı, sanayiye yansımaları gelecek perspektifinden değerlendirilecek.

Akıllı teknoloji

Programın Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kacır’ın moderatörlüğünde düzenlenecek Geleceğin Akıllı Teknolojilerinde Milli Uygulamalar başlıklı ikinci oturumunda ise Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından, savunma sanayimizin gururu olan ilk yerli insansız hava araçları bağlamında teknolojide ülkemizde gelinen nokta ve geleceğe dönük projeksiyonlar ortaya konacak.

Küreselleşmeyle birlikte, kurumlar daha geniş̧ bir alanda, daha karmaşık rekabet ortamlarıyla yüzleşirken, yönetim uygulamalarında ortaya koydukları disiplin ve yaklaşımlarıyla kendilerine yer edinmeye başladılar. Böyle bir ortamda, özgün ve iyi yönetim uygulamaları gittikçe önem kazanmaya başladı. İlham verecek özgün uygulamaların ortaya konması ve gündemde tutulması anlamında Boğaziçi Yöneticiler Vakfı’nın düzenlediği IBPF önemli katkılar sunmaktadır.



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Bilim Teknoloji Haberleri
Geleceğin akıllı teknolojilerine ait her şey IBPF 2017'de
Geleceğin akıllı teknolojilerine ait her şey IBPF 2017'de

Boğaziçi Yöneticiler Vakfı'nın (BYV) önemli etkinliklerinden biri olan Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu IBPF 2017 1 Nisan Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.
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