Murat Ülker'den '1 Nisan reklamı' için açıklama

Murat Ülker'den sonra Ülker firmasında da konuyla ilgili açıklama geldi. Ülker'in Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "1 Nisan kapsamında hayata geçirdiğimiz 'küçük kardeş olmak' isimli kampanyamız maksatlı olarak farklı noktalara çekilmeye ve içinde olmayan anlamlar yüklenmeye çalışılmaktadır. Kampanyamız 1 Nisan konsepti altında aile bireyleri ve özellikle kardeşler arasındaki tatlı rekabeti konu almaktadır. Sosyal medyada kastedilen hiçbir konuyla ilgisi yoktur, olamaz. Bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz."
Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü sakinleri, 250 yıldır üç ayların başlangıcında akşam yemeklerini birlikte yiyor
1 Nisan için Ülker'in hazırlamış olduğu reklam filmine yönelik sosyal medyada gelişen yoğun kampanya için Murat Ülker resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Ülker,"Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız." mesajını verdi
Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden ceza alan iki tutuklu sanığın üst mahkemeye yaptığı itirazlar reddedilerek cezaları kesinleşti
Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 44 sanığın yargılanmasına başlandı
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "1. Denizli Kitap Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.
Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin iddianamede, darbe günü ve gecesi yaşananlar, 15 Temmuz saat 16.00'dan 16 Temmuz saat 13.00'e kadar dakika dakika sıralandı
FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili iddianameye göre, darbeciler, 12-13 Temmuz'da 2 F-16 uçağıyla Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otel ve civarında fotoğraflama yaptı
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 29 sanıklı davada, aralarında Atilla Taş'ın da bulunduğu 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verildi.
FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile darbe girişiminin sivil yöneticilerinden tutuklu Kemal Batmaz'ın darbe planını onaylatmak için gittikleri New York'ta havalimanında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.
Erdoğan'dan Akçatepe için: "Canlandırdığı karakterler ve sanatçı kişiliği ile her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanmış olan usta oyuncu Halit Akçatepe, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir" dedi
Sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe 79 yaşında hayatını kaybetti
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1914'te Ruslar tarafından tren garı olarak inşa edilen tarihi bina, dokusuna uygun restore edildikten sonra "Ahmed-i Hani Halk Kütüphanesi" oldu.
Soma ilçesinde çok sayıda tarihi eseri satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. Tarihi eserler müzeye teslim edildi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ÖKK'da darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in vefat eden annesi Fadimana Halisdemir, Niğde'de defnedildi
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Uzunkaya, "Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamın Desteklenmesine ilişkin projeler kapsamında, "15 bini aşan genç arkadaşımız, yarın iş gücü piyasasının önemli aktör adayları arasında olacaktır." dedi.
Yüksekova kırsalında düzenlenen hava harekatında PKK mensuplarına ait iki silah mevzii ve dinamik hedefler imha edilirken, dört PKK'lı etkisiz hale getirildi