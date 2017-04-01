Murat Ülker'den '1 Nisan reklamı' için açıklama

Ülker açıklamada şöyle dedi:



"Yurt dışındayım. Şimdi duydum. Haber verenlere teşekkürler. Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız."

"İÇİNDE OLMAYAN ANLAMLAR YÜKLENMEYE ÇALIŞILMAKTA"

Murat Ülker'den sonra Ülker firmasında da konuyla ilgili açıklama geldi. Ülker'in Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklama şu şekilde: "1 Nisan kapsamında hayata geçirdiğimiz 'küçük kardeş olmak' isimli kampanyamız maksatlı olarak farklı noktalara çekilmeye ve içinde olmayan anlamlar yüklenmeye çalışılmaktadır. Kampanyamız 1 Nisan konsepti altında aile bireyleri ve özellikle kardeşler arasındaki tatlı rekabeti konu almaktadır. Sosyal medyada kastedilen hiçbir konuyla ilgisi yoktur, olamaz. Bu masum şaka günü reklamını farklı noktalara çekenlerle ilgili tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı bildiririz."