Suriye konulu Cenevre 5 görüşmeleri sona erdi

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde 22 Mart'ta başlayan Suriye konulu 5. tur görüşmelerin son gününde, Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti ve Beşşar Esed rejimi heyeti ile ayrı ayrı görüştü.
Mistura, görüşmelerin ardından BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında temaslarını değerlendirdi.
Görüşmelerin sona erdiğini açıklayan Mistura, görüşmelerin önceki turda kararlaştırılan gündemin uygulanmaya konması için "hazırlık dönemi" şeklinde geçtiğini belirtti.
Mistura, "Sahadaki çok ciddi zorluklara rağmen kimse çekip gitmedi. Bir önceki turda 'tren istasyonda hazır' demiştim. Şimdi treninin istasyondan yola çıktığını söyleyebiliriz. Yavaş, ama ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Tarafların 6. tur görüşmelere katılmak için arzulu ve hazır oldukları söyleyen Mistura, verilen arada tarafların geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 başlık üzerinde kapsamlı çalışma fırsatı bulacaklarını kaydetti.
Muhalefet heyetinin başkanı Nasır el-Hariri de Mistura ile yaptıkları son toplantının ardından basın toplantısı düzenledi.
Hariri, "Görüşmelerin başladığı 22 Mart'tan bu yana Beşşar Esed rejimi ve destekçileri ülke genelinde 150'den fazla sivili katletti. 6 sağlık merkeziyle birlikte halk pazarlar ve okullarda saldırıya uğradı." dedi.
Rejimin 9 günlük görüşmeler boyunca siyasi geçişi görüşmeyi reddettiğini dile getiren Hariri, bunun yerine sözde terörizmle mücadele konusunda boş sözler sarf etmeye devam ettikleri değerlendirmesinde bulundu.
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BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, İsviçre'nin Cenevre kentinde süren 5. tur Suriye görüşmelerinin siyasi geçiş için "hazırlık niteliğinde" tamamlandığını söyledi
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