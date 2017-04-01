09:14, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 01 Nisan 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valilik önünde toplu açılış törenine katılacak.

(Diyarbakır)

2- Başbakan Binali Yıldırım, Beşyol Meydanı'nda toplu açılış törenine katılacak, ardından valiliği ziyaret edecek.

(Van/13.00/15.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli Bomonti Hilton Otel'de "2. Bölge Muhtarlar Buluşması"nda bulunacak, Kağıthane Merkez Mahallesi Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelecek, Sarıyer Belediyesi hizmet binası açılışını yapacak.

(İstanbul/10.00/14.00/15.00)



YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, mali müşavirler ve Balkan Türkleri Mübadele Dernekleri ile toplantı yapacak.

(Samsun/10.30/13.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çaycuma ve Ereğli ilçelerinde açık hava mitinglerine katılacak.

(Zonguldak/10.00/13.00)

3- Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnovasyon Merkezi açılışı ile İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılacak, Valilik ziyareti yapacak, TSO, Esnaf ve Sanatkarlar Birliği ve STK temsilcileriyle ile bir araya gelecek, Gölbaşı ve Besni ilçelerini ziyaret edecek.

(Adıyaman/10.00-17.00)

4- Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ümraniye 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Sivaslılar Kongresi'ne, Bakırköy'deki Ataköy 5. Kısım Emlak Kredi Bankası Ortaokulunda fidan dikimi programına katılacak, İstanbul Caddesi'nde esnaf ziyareti yapacak, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda fidan dağıtımı programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-12.00)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, Anadolu Ajansı İzmir Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek, taziye ve ev ziyaretlerinde bulunacak, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(İzmir/11.00/12.00/19.30)



EKONOMİ

1- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iş birliğinde düzenlenen “Üreten Türkiye Konuşuyor” toplantısına katılacak.

- Çelik ayrıca Çukurova ilçesinde halkla buluşacak.

- Tüfenkci de basın mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirecek, Darendeliler Vakfı ve Halk Otobüsleri Odası ile toplantı yaparak açık hava toplantısında konuşacak.

(Adana/10.00-18.00)

2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Maliye Bakanı Naci Ağbal, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, fabrika açılışına katılacak, esnaf ziyaretinde bulunacak ve üniversitede akademisyenlerle bir araya gelecek.

- Ağbal ayrıca mahalle sakinleriyle bir araya gelecek.

(Bayburt/11.15-20.00)

3- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kale, Sarayköy ve Babadağ ilçeleri ile Sevindik Mahallesi'nde halkla buluşacak.

(Denizli/11.00-20.00)

4- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin "Siyaset Meydanı" programında "Yeni Anayasa ve Referandum" oturumuna iştirak edecek.

(İstanbul/11.45)



DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Musul kent merkezinin batı yakasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması operasyonu takip ediliyor.

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Bakanlık ve meslek birlikleri tarafından CVK Hotel & Resort Park Bosphorus'da düzenlenecek Türk Hukukunda/Uluslararası Hukukta Müzik Alanında Fikrî Hakların Korunması Sempozyumu'na katılacak.

(İstanbul/09.30)



SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'in 26. haftası Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe ve Antalyaspor-Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

(Manisa/13.30/Antalya/16.00/Karabük/Antalya/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Gaziantepspor-Boluspor, Mersin İdmanyurdu-Şanlıurfaspor, Bandırmaspor-Eskişehirspor ve Evkur Yeni Malatyaspor-Elazığspor maçları oynanacak.

(Gaziantep/13.00/Mersin/16.00/Bandırma/16.00/İstanbul/18.30)

3- Spor Toto Basketbol Süper Ligi 24. haftasında Beşiktaş Sompo Japan-Best Balıkesir, Yeşilgiresun Belediyespor-Pınar Karşıyaka ve Trabzonspor Medical Park-Banvit maçları yapılacak.

(İstanbul/14.00/Giresun/17.30/Trabzon/18.00)

4- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 24. haftası, Girne Üniversitesi-Adana ASKİ, BOTAŞ-Bellona AGÜ, Mersin Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş ve Tosyalı Toyo Osmaniye-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarına sahne olacak.

(Ankara/Adana/Mersin/14.00/İstanbul/15.30/16.00/Osmaniye/16.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, İtalya'nın Trentino Diatec takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, Macaristan'da devam ediyor.

(Szombathely/11.00/18.00)

7- Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor, Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon-Hatayspor maçları oynanacak.

(İstanbul/Trabzon/15.00)



ÖZEL HABER

1- Ekonomi 7 yıldır kesintisiz büyüyor

- Türkiye ekonomisi, yıllık bazda 2010'da yüzde 9,2 ile başlayan büyüme trendini, çevresindeki jeopolitik risklerin artmasından Gezi olaylarına, FETÖ'nün darbe girişiminden döviz kurlarındaki oynaklığa kadar birçok şoka rağmen, 2016'da yakaladığı yüzde 2,9'luk GSYH oranıyla 7 yıl boyunca kesintisiz sürdürmeyi başardı

- SETA Uzmanı Erdal Tanas Karagöl:

- "Çeyrek bazında gerilemeler olsa da ekonomi yıl bazında 2010 yılından bu yana kesintisiz 7 yıldır büyüyor. 2010'da GSYH oranında başlayan yeniden yükseliş, sağlam maliye politikası ve bankacılık sisteminden kaynaklanıyor. Türkiye ekonomisine duyulan güvenle büyüme sürüyor"

- "Türkiye bugün G20 ülkeleri arasında en yüksek 4. büyüme oranına sahip ülke. İlk üçte Çin, Endonezya ve Hindistan bulunuyor. G20 dediğiniz oluşum, dünyanın en büyük ekonomileri. Türkiye ekonomisi çok önemli bir güce sahip"

2- İhracatta TL kullanımı 2 ayda yüzde 135 arttı

- Türk lirasının (TL) ihracat işlemlerinde kullanımı, 2017'nin ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 135 artış gösterdi

- Türkiye'nin Ocak-Şubat 2017 döneminde yaptığı 23 milyar 386 milyon 999 bin dolar tutarındaki ihracatın 2 milyar 170 milyon 699 bin dolarlık bölümü TL karşılığında gerçekleşti

- İlk 2 aylık ihracatın yüzde 46,89'u avro, yüzde 40,1'i dolar, yüzde 9,28'i TL, yüzde 2,93'ü İngiliz sterlini, geri kalanı da diğer para birimleriyle yapıldı

3- Rusya'da Türk turizmi yeniden zirvede

- Türkiye'nin bir yıllık aradan sonra tekrar Rus turistlerin en popüler tatil yeri olması bekleniyor

- Türk Hava Yolları Rusya Genel Müdürü Mefail Deribaş:

- "Uçak bileti satışlarına bakıldığında 2017'nin çok iyi bir yıl olmasını bekliyoruz"

- Onur Air Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya:

- "Rusya ve Türkiye arasında tekrar kurulan dostluk ilişkisi, havacılık dahil olmak üzere turizmdeki tüm sektörlere olumlu yansıdı"

- Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı:

- "Rusya'dan tatil amaçlı çıkışlarda Türkiye tekrar birinci ülke konumuna geldi"