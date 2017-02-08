09:25, 01 Nisan 2017 Cumartesi

Ülke genelindeki operasyonlarda 414 şüpheli yakalandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde 5 bin 500 personelin katılımıyla dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 414 kişi yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanması ve adalete teslim edilmelerini sağlamak amacıyla dün sabah erken saatlerde ülke genelinde bin 550 ekip, 5 bin 500 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranmakta olan 414 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalananların adreslerinde yapılan aramalarda, 100 kilogram esrar, 2 kilo 500 gram metamfetamin, 15 ecstasy hap, 51 kök kenevir bitkisi, 6 tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 17 parça tarihi eser ele geçirildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik mücadeleye yine vatandaşların sevgisi ve desteğiyle aralıksız ve kararlıkla devam edileceği belirtildi.