09:34, 01 Nisan 2017 Cumartesi

FETÖ davasında 21 tahliye kararına itiraz kabul edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün medya yapılanması davasında, Atilla Taş ve "Fuat Avni" Twitter hesabını açan Said Sefa'nın da aralarında olduğu 21 kişi için mahkeme tahliye kararı vermişti. Savcılığın itirazı üzerine bir üst mahkeme 8 tutuklu sanık için yeniden tutuklama kararı verdi.

13 sanık hakkında ise FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin başka bir soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. 21 sanık cezaevinden tahliye edilmedi.

Böylece, yeni soruşturma ve dava kapsamında yapılan itiraz sonucunda tahliyelerine karar verilen 21 kişi, bu aşamada serbest bırakılmamış oldu.