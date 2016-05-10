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İhracat yüzde 19 arttı
İhracat yüzde 19 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı.

TİM, 2017'nin mart ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. 

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