İhracat yüzde 19 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı.
TİM, 2017'nin mart ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, terörle mücadele harekatı kapsamında, geçtiğimiz hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 99 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı
FETÖ'cü pilotların 15 Temmuz gecesi attıkları bombalar nedeniyle 80 milyon liralık kamu zararı meydana geldi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin darbe teşebbüsünün arkasındakileri yargılama hakkı olduğunu, ancak bunun hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini söyledi
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu
Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık 2016'da başlayan kış lastiği takma uygulaması, bugün itibarıyla sona erdi
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanığın yargılanmasına 3 Nisan Pazartesi devam edilecek
FETÖ'nün medya yapılanması davasında aralarında Atilla Taş'ın da olduğu 21 kişi için verilen tahliye kararına savcılık itiraz etti. Sanıklar serbest bırakılmadan haklarında yeniden gözaltı kararı verildi
Ülke genelinde 5 bin 500 personelin katılımıyla dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 414 kişi yakalandı
Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HT-TTM) "Herkes İçin Kütüphane Projesi" ile alt yapılarını geliştirdiği 170 kamu kütüphanesini, internet teknolojileriyle donatarak dijital dünyayla buluşturdu
Antalya'nın Serik ilçesinde sarkıt, dikit ve sütunlarının oluşumunun devam ettiği iki katlı Zeytintaş Mağarası, özel önlemler ile korunuyor ve aynı anda en fazla 10 ziyaretçinin girişine izin veriliyor
Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyü sakinleri, 250 yıldır üç ayların başlangıcında akşam yemeklerini birlikte yiyor
1 Nisan için Ülker'in hazırlamış olduğu reklam filmine yönelik sosyal medyada gelişen yoğun kampanya için Murat Ülker resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Ülker,"Kumpası kuranlar hakettiklerini bulacaklar. Milletimizin yanındayız." mesajını verdi
Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgüt üyeliğinden ceza alan iki tutuklu sanığın üst mahkemeye yaptığı itirazlar reddedilerek cezaları kesinleşti
Hatay'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 44 sanığın yargılanmasına başlandı
Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "1. Denizli Kitap Fuarı" düzenlenen törenle açıldı.
Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin iddianamede, darbe günü ve gecesi yaşananlar, 15 Temmuz saat 16.00'dan 16 Temmuz saat 13.00'e kadar dakika dakika sıralandı