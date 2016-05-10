10:32, 01 Nisan 2017 Cumartesi

İhracat yüzde 19 arttı





Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolar oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, martta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artarak 13 milyar 616 milyon dolara ulaştı. TİM, 2017'nin mart ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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